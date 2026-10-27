Удар РФ баллистическими ракетами по Киеву: поврежден офис ДТЭК. ФОТО
Войска РФ повредили один из офисов ДТЭК в Киеве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр ДТЭК.
Куда нацелился враг?
Как отмечается, во время массированной атаки на столицу был поврежден офис ДТЭК "Киевские электросети".
"Работаем на месте. Ликвидируем последствия обстрелов и оцениваем масштабы повреждений. Несмотря на постоянную опасность, энергетики продолжают делать все возможное, чтобы каждая семья была со светом", — говорится в сообщении.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что враг нанес ракетные удары по Киеву: попадания возле станции метро и жилого дома, есть погибший и раненые.
- По обновленным данным, в результате ударов по Киеву погибла женщина, 15 человек ранены.
- Во время атаки были зафиксированыпопадания в административное здание и Южный мост. В настоящее время в Киеве после ночной атаки изменено движение метро и автобусов: Южный мост перекрыт.
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