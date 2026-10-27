Россия ночью атаковала Киев баллистикой: попадание в админздание и Южный мост (обновлено). ФОТО

Ночью 27 октября враг вновь нанес удар по Киеву баллистическими ракетами. Зафиксированы попадания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"В Подольском районе ракета попала в административное здание. По двум другим адресам — в нежилые здания", — говорится в сообщении.

Также стало известно о попадании в Южный мост.

"Повреждена и инфраструктура метрополитена на этом мосту", — сообщил мэр.

Южный мост закрыт: на зеленой ветке метро ограничение

Впоследствии Кличко сообщил, что на Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений.

"Движение по мосту пока закрыто.

Движение поездов между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" на зеленой ветке метро тоже приостановлено", - говорится в сообщении.





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Что этому предшествовало?

Вечером в понедельник, 26 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет. Прозвучали громкие взрывы.По предварительной информации мониторинговых служб, Киев атаковали 8–12 баллистических ракет РМ-48У, запущенных с трех установок С-400.

Один человек погиб, 10 пострадали. Девять раненых госпитализировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

Под обстрел попала бригада скорой помощи. Ранения получили парамедик и медицинский техник скорой помощи. Предварительно, травмы некритические. Также поврежден автомобиль скорой помощи.

В Днепровском районе повреждены два медицинских учреждения. Взрывной волной выбило окна в отделениях, в частности в реанимации. Пациенты и медперсонал не пострадали.

Повреждено нежилое здание в Днепровском районе. Также сообщалось о попадании в районе супермаркета, где, по предварительным данным, есть погибший.

В Деснянском районе поврежден жилой дом. По предварительной информации, внутри могут быть заблокированы люди.

Возле одной из станций метро загорелся автомобиль. На место направлялись экстренные службы.

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