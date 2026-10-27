Россия ночью атаковала Киев баллистикой: попадание в админздание и Южный мост (обновлено). ФОТО
Ночью 27 октября враг вновь нанес удар по Киеву баллистическими ракетами. Зафиксированы попадания.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.
"В Подольском районе ракета попала в административное здание. По двум другим адресам — в нежилые здания", — говорится в сообщении.
Также стало известно о попадании в Южный мост.
"Повреждена и инфраструктура метрополитена на этом мосту", — сообщил мэр.
Южный мост закрыт: на зеленой ветке метро ограничение
Впоследствии Кличко сообщил, что на Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений.
"Движение по мосту пока закрыто.
Движение поездов между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" на зеленой ветке метро тоже приостановлено", - говорится в сообщении.
Что этому предшествовало?
Вечером в понедельник, 26 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет. Прозвучали громкие взрывы.По предварительной информации мониторинговых служб, Киев атаковали 8–12 баллистических ракет РМ-48У, запущенных с трех установок С-400.
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Один человек погиб, 10 пострадали. Девять раненых госпитализировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.
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