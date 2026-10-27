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Новости Обстрелы Киева
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Россия ночью атаковала Киев баллистикой: попадание в админздание и Южный мост (обновлено). ФОТО

Ночью 27 октября враг вновь нанес удар по Киеву баллистическими ракетами. Зафиксированы попадания.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.

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"В Подольском районе ракета попала в административное здание. По двум другим адресам — в нежилые здания", — говорится в сообщении.

Также стало известно о попадании в Южный мост.

"Повреждена и инфраструктура метрополитена на этом мосту", — сообщил мэр.

Южный мост закрыт: на зеленой ветке метро ограничение

Впоследствии Кличко сообщил, что на Южном мосту специалисты оценивают степень повреждений.

"Движение по мосту пока закрыто.

Движение поездов между станциями "Осокорки" - "Красный хутор" на зеленой ветке метро тоже приостановлено", - говорится в сообщении.

Руйнування Південного мосту
Руйнування Південного мосту

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Что этому предшествовало?

Вечером в понедельник, 26 октября, в Киеве объявили воздушную тревогу из-за угрозы баллистических ракет. Прозвучали громкие взрывы.По предварительной информации мониторинговых служб, Киев атаковали 8–12 баллистических ракет РМ-48У, запущенных с трех установок С-400.

  • Один человек погиб, 10 пострадали. Девять раненых госпитализировали, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

  • Под обстрел попала бригада скорой помощи. Ранения получили парамедик и медицинский техник скорой помощи. Предварительно, травмы некритические. Также поврежден автомобиль скорой помощи.

  • В Днепровском районе повреждены два медицинских учреждения. Взрывной волной выбило окна в отделениях, в частности в реанимации. Пациенты и медперсонал не пострадали.

  • Повреждено нежилое здание в Днепровском районе. Также сообщалось о попадании в районе супермаркета, где, по предварительным данным, есть погибший.

  • В Деснянском районе поврежден жилой дом. По предварительной информации, внутри могут быть заблокированы люди.

  • Возле одной из станций метро загорелся автомобиль. На место направлялись экстренные службы.

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Автор: 

Киев (27839) Метрополитен (1085) Воздушные атаки на Киев (981) Южный мост (7)
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Топ комментарии
+15
Такого вже не буде. Була в нас балістика до 2019 року ''Грім 2- Сапсан'', але її Зе разом із 73% закатали в асфальт. Про крилату ракету сказала їх представниця, що то були понти, як і назва їх фірми ''Понти Фраєра'', забрали всі проекти ( креслення ракет ще з часів совка), і тримають, щоб інші не змогли зробити та не вдарили по росії. Таке складається враження після їх дій за 7,5 років. А вдарили декілька раз ''барижною'' ракетою ''Нептун'' і англійськими та французькими, за що пуйло організував бунти в цих та інших країнах Європи.
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27.10.2026 07:25 Ответить
+12
А Україна коли атакує балістикою масквабад? Як там у шлєпєрмана справи зі скирдуванням грошей?
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27.10.2026 06:42 Ответить
+6
Фуфломінга вже вилітає на Каймани у вигляді грошового еквівалєнту
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27.10.2026 07:09 Ответить

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