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Новини Удари РФ по мостах у Києві
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Мости не так просто зруйнувати, - Ігнат прокоментував удар балістикою по Південному мосту в Києві

РФ атакувала балістикою південний міст

Під час останнього обстрілу столиці російсько-окупаційні війська запустили кілька балістичних ракет у напрямку Південного мосту. Подібні інфраструктурні об'єкти мають високий запас міцності, тому повністю їх знищити складно, проте на ремонт пошкодженого покриття знадобиться певний час.

Про це речник Повітряних сил Збройних сил України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

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Чи можна зруйнувати міст балістикою?

Звісно, це полотно можна відновлювати, тому що мости не так просто зруйнувати, як хтось думає. Але, зрештою, це теж спричиняє певні незручності, для того щоб його відновити, потрібен час", - сказав Ігнат.

За його словами, під час останньої атаки противник застосував 16 балістичних ракет типу "Іскандер-М" або зенітних керованих ракет С-400. Точний тип ракет, якими було завдано удару по мосту, мають встановити фахівці, які досліджують місце влучання.

Також читайте: Доручив прискорити роботи, щоб відновити Південний міст якомога швидше, - Корецький. ФОТОрепортаж

"Сьогодні було лише два типи ракет, які противник застосовував. Це "Іскандер-М" або ж С-400, зенітні ракети", – пояснив він.

Ігнат також наголосив, що протягом останніх двох тижнів російські війська зосереджують ракетні удари на Києві, застосовуючи балістичні ракети кількома хвилями протягом ночі та поєднуючи їх із атаками безпілотників.

"Раніше, можливо, балістика била один раз за ніч. Зараз вони розтягуються на якісь хвилі атак…Отак хвилями балістикою б'ють. Це все супроводжується атаками дронів", - резюмує він.

Читайте: Росія вночі атакувала Київ балістикою: влучання в адмінбудівлю та Південний міст (оновлено). ФОТО

Що передувало?

  • У Києві після нічної російської атаки 27 жовтня запровадили зміни в роботі громадського транспорту. Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену змінено рух поїздів на червоній і зеленій лініях, а рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито.

Читайте: Генштаб РФ заявив про початок "масованих ударів" по енергетиці України та обіцяє атакувати стратегічні мости

Автор: 

обстріл (37663) Ігнат Юрій (918) балістичні ракети (803) Південний міст (5)
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Топ коментарі
+3
Та ты шо? Значит можно ничего не делать для защиты и сидеть на жопе ровно? Чего волноваться, разрушить ведь не так просто. Построить тоже не так просто. А если кацапня задастся целью, и развалит мосты, тогда что? Новый построите? Нифига, бабки скоммуниздите и всё.
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27.10.2026 13:37 Відповісти
+2
Там, судячи з фото із мережі, утворився отвір між попутними й зворотніми рейками діаметром "на око" десь метрів з 10-ть.
Орієнтовні строки ремонту:
- цілодобова робота у три зміни (оптимістичний сценарій) - 3-4 тижні;
- плановий ремонт (стандартний сценарій) - 1,5-3 місяці.
Це якщо не ушкоджені опорні колони (бики) мосту.
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27.10.2026 13:37 Відповісти
+1
Коли "ляже" Кримський міст? Тоді зрозумію, що це не так уже і складно!
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27.10.2026 13:32 Відповісти

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