Мосты не так просто разрушить, - Игнат прокомментировал удар баллистической ракетой по Южному мосту в Киеве
Во время последнего обстрела столицы российско-оккупационные войска запустили несколько баллистических ракет в направлении Южного моста. Подобные инфраструктурные объекты обладают высоким запасом прочности, поэтому полностью их уничтожить сложно, однако на ремонт поврежденного покрытия потребуется определенное время.
Об этом сообщил представитель Воздушных сил Вооруженных сил Украины Юрий Игнат в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ.
Можно ли разрушить мост с помощью баллистического оружия?
Конечно, это полотно можно восстанавливать, потому что мосты не так просто разрушить, как кто-то думает. Но, в конце концов, это тоже вызывает определенные неудобства, для того чтобы его восстановить, нужно время", — сказал Игнат.
По его словам, во время последней атаки противник применил 16 баллистических ракет типа "Искандер-М" или зенитных управляемых ракет С-400. Точный тип ракет, которыми был нанесен удар по мосту, должны установить специалисты, исследующие место попадания.
"Сегодня противник применил только два типа ракет. Это "Искандер-М" или С-400, зенитные ракеты", — пояснил он.
Игнат также подчеркнул, что в течение последних двух недель российские войска сосредотачивают ракетные удары на Киеве, применяя баллистические ракеты несколькими волнами в течение ночи и сочетая их с атаками беспилотников.
"Раньше, возможно, баллистические ракеты наносились один раз за ночь. Сейчас они растягиваются на несколько волн атак… Так волнами наносят удары баллистическими ракетами. Все это сопровождается атаками дронов", — поясняет он.
Что этому предшествовало?
- В Киеве после ночной российской атаки 27 октября ввели изменения в работе общественного транспорта. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена изменено движение поездов на красной и зеленой линиях, а движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.
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Орієнтовні строки ремонту:
- цілодобова робота у три зміни (оптимістичний сценарій) - 3-4 тижні;
- плановий ремонт (стандартний сценарій) - 1,5-3 місяці.
Це якщо не ушкоджені опорні колони (бики) мосту.