Поручил ускорить работы, чтобы восстановить Южный мост как можно скорее, - Корецкий. ФОТОРЕПОРТАЖ

Ночью Россия нанесла массированный ракетный удар по Украине с использованием ударных дронов. Основной удар пришелся на Киев, под ударом также оказались 10 областей.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Есть погибший и пострадавшие

Он напоминает, что один человек погиб, по меньшей мере 16 пострадали.













Восстановление Южного моста

"Есть попадания в Южный мост и метрополитен. По информации Воздушных сил, враг применил до 16 баллистических ракет. С утра уже на связи с городской администрацией. Поручил Министерству инфраструктуры ускорить работы, чтобы восстановить мост как можно быстрее. Правительство оказывает необходимое содействие в восстановлении. Людям нужно свободно перемещаться с одного берега на другой. Остальные мосты работают, но нагрузка на них возросла", — пишет Корецкий.

Также он напомнил, что "зеленая" линия метро работает от "Сырца" до "Выдубичей", дальше до "Красного хутора" поезда не курсируют, станции работают как укрытия. Чтобы разгрузить красную линию, запустили временный автобусный маршрут, увеличили количество автобусов на маршрутах, которые теперь едут через Дарницкий мост.

Дополнительный транспорт

"Совместно с "Укрзализныцей" оперативно запускаем дополнительные рейсы Kyiv City Express в часы пик уже с сегодняшнего вечера.

Обращаюсь к местным властям: следите за загруженностью и при необходимости добавляйте дублирующий наземный транспорт к работающим станциям метро и к городской электричке. Люди должны нормально добираться на работу и домой, пока мост восстанавливают", - резюмирует премьер.

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Что предшествовало?

В Киеве после ночной российской атаки 27 октября ввели изменения в работе общественного транспорта. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена изменено движение поездов на красной и зеленой линиях, а движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.

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