Доручив прискорити роботи, щоб відновити Південний міст якомога швидше, - Корецький. ФОТОрепортаж

Вночі Росія масовано атакувала Україну ракетами та ударними дронами. Основний удар припав на Київ, під атакою також були 10 областей.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Є жертва і постраждалі

Він нагадує, що одна людина загинула, щонайменше 16 постраждали.













Відновлення Південного мосту

"Є влучання у Південний міст і метрополітен. За інформацією Повітряних сил, ворог застосував до 16 балістичних ракет. Зранку вже на зв'язку з міською адміністрацією. Доручив Мінінфраструктури прискорити роботи, щоб відновити міст якомога швидше. Уряд надає необхідне сприяння у відновленні. Людям потрібен вільний рух з одного берега на інший. Інші мости працюють, але навантаження на них зросло", - пише Корецький.

Також він нагадав, що зелена лінія метро працює від "Сирця" до "Видубичів", далі до "Червоного хутора" поїзди не курсують, станції працюють як укриття. Щоб розвантажити червону лінію, запустили тимчасовий автобусний маршрут, збільшили кількість автобусів на маршрутах, які тепер їдуть через Дарницький міст.

Додатковий транспорт

"З "Укрзалізницею" оперативно запускаємо додаткові рейси Kyiv City Express у години пік вже з сьогоднішнього вечора.

Звертаюся до місцевої влади: стежте за навантаженням і за потреби додавайте дублюючий наземний транспорт до працюючих станцій метро та до міської електрички. Люди мають нормально дістатися на роботу й додому, поки міст відновлюють", - резюмує прем'єр.

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Що передувало?

У Києві після нічної російської атаки 27 жовтня запровадили зміни в роботі громадського транспорту. Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену змінено рух поїздів на червоній і зеленій лініях, а рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито.

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