Про терміни відновлення руху Південним мостом говорити зарано, - КМВА

Терміни відновлення руху Південним мостом у Києві та запуску метро на лівий берег поки невідомі. Наразі фахівці оцінюють пошкодження інфраструктури після нічної атаки РФ.

Про це заявила речниця КМВА Катерина Поп в ефірі телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Наразі ще зарано говорити про терміни відновлення, оскільки експерти на місцях оцінюють стан полотна для безпеки руху автотранспортних засобів, що рухатимуться мостом.

Також оцінюють пошкодження метрополітену. Наразі немає висновків, очікуємо їх найближчим часом", - зазначила вона.

Читайте: Вирва на Північному мосту в Києві після ранкового удару РФ. ФОТО

Після отримання висновків буде ухвалено рішення про повний або частковий запуск руху Південним мостом.

"Та буде ухвалено рішення щодо можливості запуску метрополітену в напрямку лівого берега столиці. Оскільки наразі потяги "зеленої" гілки метро курсують виключно між станціями "Сирець" та "Видубичі", - додала Поп.

Читайте: Росія вночі атакувала Київ балістикою: влучання в адмінбудівлю та Південний міст (оновлено). ФОТО

Що передувало?

У Києві після нічної російської атаки 27 жовтня запровадили зміни в роботі громадського транспорту. Через пошкодження наземної інфраструктури метрополітену змінено рух поїздів на червоній і зеленій лініях, а рух транспорту Південним мостом тимчасово перекрито.

Читайте: Генштаб РФ заявив про початок "масованих ударів" по енергетиці України та обіцяє атакувати стратегічні мости