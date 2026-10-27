О сроках возобновления движения по Южному мосту говорить пока рано, - КГВА

Сроки возобновления движения по Южному мосту в Киеве и запуска метро на левый берег пока неизвестны. В настоящее время специалисты оценивают повреждения инфраструктуры после ночной атаки РФ.

Об этом заявила пресс-секретарь КГВА Екатерина Поп в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ.

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Что известно?

"Пока еще рано говорить о сроках восстановления, поскольку эксперты на местах оценивают состояние дорожного полотна с точки зрения безопасности движения автотранспортных средств, которые будут проезжать по мосту.

Также оцениваются повреждения метрополитена. Пока нет выводов, ожидаем их в ближайшее время", — отметила она.

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После получения выводов будет принято решение о полном или частичном запуске движения по Южному мосту.

"Также будет принято решение о возможности запуска метрополитена в направлении левого берега столицы. Поскольку в настоящее время поезда "зеленой" ветки метро курсируют исключительно между станциями "Сырец" и "Выдубичи", — добавила Поп.

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Что этому предшествовало?

В Киеве после ночной российской атаки 27 октября ввели изменения в работе общественного транспорта. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена изменено движение поездов на красной и зеленой линиях, а движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.

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