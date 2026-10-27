Последствия удара РФ по Южному мосту в Киеве: пробито покрытие. ВИДЕО+ФОТО
Южный мост в Киеве стал целью российского ракетного удара по столице в ночь на 27 октября.
Видео с последствиями вражеского удара обнародовали СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.
Подробности
На кадрах видно, что российская баллистическая ракета пробила покрытие моста между путями метрополитена.
По данным Воздушных сил, во время масштабной атаки россияне запустили несколько баллистических ракет в направлении Южного моста.
В то же время там добавили, что подобные инфраструктурные объекты имеют высокий запас прочности, поэтому полностью их уничтожить сложно, однако на ремонт поврежденного покрытия потребуется определенное время.
В КГВА заявили, что сроки возобновления движения по Южному мосту в Киеве и запуска метро на левый берег пока неизвестны. В настоящее время специалисты оценивают повреждения инфраструктуры после ночной атаки РФ.
Что предшествовало?
- В Киеве после ночной российской атаки 27 октября ввели изменения в работе общественного транспорта. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена изменено движение поездов на красной и зеленой линиях, а движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Демонтаж та підготовка (3-7 днів): Очищення місця удару від уламків, зрізання пошкодженого бетону та деформованої арматури.
Зварювання та армування (5-10 днів): В'язка або зварювання нового арматурного каркаса. Швидкість залежить від площі ушкодження та потреби відновлювати внутрішню напружену арматуру мосту.
Заливка та висихання бетону (технологічна пауза - 14-28 днів):
******* спеціальні бетонні суміші зі швидкісними затверджувачами (модифікаторами) дозволяють конструкції набрати критичну міцність (близько 70-80%) за 7-14 днів.
Повний цикл затвердіння класичного мостового бетону за стандартами триває 28 днів.
Давати повне навантаження (рух поїздів метро) до досягнення проектної міцності суворо заборонено.
Улаштування колійного господарства (5-10 днів):
Монтаж опорних елементів, укладання рейок, зварювання стиків та їх шліфування.
Оскільки це метрополітен, вимоги до геометрії колії є критично високими.
Монтаж кабельних ліній та СЦБ (7-12 днів):
Прокладання силових кабелів (контактна рейка або повітряна мережа), відновлення ліній зв'язку, автоматики, сигналізації та систем безпеки руху.
Тестування (2-3 дні):
Обкатка колій тестовими поїздами без пасажирів, перевірка роботи автоматики під навантаженням.
так як це не людина , а потвора
і злобний ленінградський люмпен ,
якому в дитинстві , штрикали палицею
по морді , за його ябідничество !!