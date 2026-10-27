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Новости Удары РФ по мостам в Киеве
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Последствия удара РФ по Южному мосту в Киеве: пробито покрытие. ВИДЕО+ФОТО

Южный мост в Киеве стал целью российского ракетного удара по столице в ночь на 27 октября.

Видео с последствиями вражеского удара обнародовали СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

На кадрах видно, что российская баллистическая ракета пробила покрытие моста между путями метрополитена.

По данным Воздушных сил, во время масштабной атаки россияне запустили несколько баллистических ракет в направлении Южного моста. 

В то же время там добавили, что подобные инфраструктурные объекты имеют высокий запас прочности, поэтому полностью их уничтожить сложно, однако на ремонт поврежденного покрытия потребуется определенное время.

Удар по Южному мосту в Киеве: какие последствия?

Удар по Южному мосту в Киеве: какие последствия?
Удар по Южному мосту в Киеве: какие последствия?

В КГВА заявили, что сроки возобновления движения по Южному мосту в Киеве и запуска метро на левый берег пока неизвестны. В настоящее время специалисты оценивают повреждения инфраструктуры после ночной атаки РФ.

Читайте: Удар РФ баллистическими ракетами по Киеву: поврежден офис ДТЭК. ФОТО

Что предшествовало?

  • В Киеве после ночной российской атаки 27 октября ввели изменения в работе общественного транспорта. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена изменено движение поездов на красной и зеленой линиях, а движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.

Читайте: Поручил ускорить работы, чтобы восстановить Южный мост как можно быстрее, - Корецкий. ФОТОрепортаж

Автор: 

Киев (27839) Южный мост (7)
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Топ комментарии
+11
а zельона гнида ігнат каже фігня
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27.10.2026 14:54 Ответить
+11
Технологічні етапи та строки виконання ремонту Південного мосту у Києві:

Демонтаж та підготовка (3-7 днів): Очищення місця удару від уламків, зрізання пошкодженого бетону та деформованої арматури.
Зварювання та армування (5-10 днів): В'язка або зварювання нового арматурного каркаса. Швидкість залежить від площі ушкодження та потреби відновлювати внутрішню напружену арматуру мосту.
Заливка та висихання бетону (технологічна пауза - 14-28 днів):
******* спеціальні бетонні суміші зі швидкісними затверджувачами (модифікаторами) дозволяють конструкції набрати критичну міцність (близько 70-80%) за 7-14 днів.
Повний цикл затвердіння класичного мостового бетону за стандартами триває 28 днів.
Давати повне навантаження (рух поїздів метро) до досягнення проектної міцності суворо заборонено.

Улаштування колійного господарства (5-10 днів):
Монтаж опорних елементів, укладання рейок, зварювання стиків та їх шліфування.
Оскільки це метрополітен, вимоги до геометрії колії є критично високими.
Монтаж кабельних ліній та СЦБ (7-12 днів):
Прокладання силових кабелів (контактна рейка або повітряна мережа), відновлення ліній зв'язку, автоматики, сигналізації та систем безпеки руху.
Тестування (2-3 дні):
Обкатка колій тестовими поїздами без пасажирів, перевірка роботи автоматики під навантаженням.
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27.10.2026 14:58 Ответить
+10
Путлєра потрібно знищити ,
так як це не людина , а потвора
і злобний ленінградський люмпен ,
якому в дитинстві , штрикали палицею
по морді , за його ябідничество !!
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27.10.2026 15:25 Ответить

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