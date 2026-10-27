Последствия удара РФ по Южному мосту в Киеве: пробито покрытие. ВИДЕО+ФОТО

Южный мост в Киеве стал целью российского ракетного удара по столице в ночь на 27 октября.

Видео с последствиями вражеского удара обнародовали СМИ, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

На кадрах видно, что российская баллистическая ракета пробила покрытие моста между путями метрополитена.

По данным Воздушных сил, во время масштабной атаки россияне запустили несколько баллистических ракет в направлении Южного моста.

В то же время там добавили, что подобные инфраструктурные объекты имеют высокий запас прочности, поэтому полностью их уничтожить сложно, однако на ремонт поврежденного покрытия потребуется определенное время.





В КГВА заявили, что сроки возобновления движения по Южному мосту в Киеве и запуска метро на левый берег пока неизвестны. В настоящее время специалисты оценивают повреждения инфраструктуры после ночной атаки РФ.

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Что предшествовало?

В Киеве после ночной российской атаки 27 октября ввели изменения в работе общественного транспорта. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена изменено движение поездов на красной и зеленой линиях, а движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.

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