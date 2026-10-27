В Киеве построят комбинированные переправы через Днепр, разрабатываются решения по укреплению мостов, — Кличко

Сегодня, 27 октября, состоялось заседание Совета обороны Киева.

Об этом сообщил в Telegram-канале мэр Киева Виталий Кличко, информирует Цензор.НЕТ.

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Строительство переправ через Днепр

По его словам, среди рассмотренных вопросов, в частности, — реализация проекта строительства комбинированных водных переправ через реку Днепр и подъездных путей к ним.

"С этой инициативой, напомню, выступило государство. И правительство приняло соответствующее постановление. Места размещения будет определять военное командование, а согласовывать, в частности, Киевская городская военная администрация", — говорится в сообщении.

Город же, по рекомендации правительства, найдет средства — 1 млрд грн на этот проект.

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Безопасность мостов

Также на Совете обороны рассмотрели вопрос безопасности функционирования мостовых сооружений в столице, учитывая обстрелы критической инфраструктуры, которые враг усиливает.

В частности, специалисты профильных учреждений города разрабатывают дополнительные технические решения по сохранению конструкций мостовых переходов через реку Днепр.

По этому вопросу были заслушаны предложения военных.

Обустройство укрытий

Также обсудили вопросы содержания, строительства и обустройства укрытий в столице.

В частности, установку мобильных укрытий. Была заслушана информация руководства Главного управления СБУ в Киеве и Киевской области.

"Я еще раз подчеркнул, что в середине октября на коллегии КГГА поручил главам районов столицы определить приоритетность в использовании средств на обустройство укрытий. И не уклоняться от вопроса установки мобильных укрытий. А также перераспределить средства в пределах бюджетов, выделенных районам", — добавил Кличко.

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Что предшествовало?

В Киеве после ночной российской атаки 27 октября ввели изменения в работе общественного транспорта. Из-за повреждений наземной инфраструктуры метрополитена изменено движение поездов на красной и зеленой линиях, а движение транспорта по Южному мосту временно перекрыто.

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