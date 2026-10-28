Вопросы гарантий безопасности и восстановления Украины не могут обсуждаться без участия Европы, - Зеленский

Европейские страны должны участвовать в консультациях по вопросам гарантий безопасности для Украины и её восстановления после войны, ведь именно они оказывают финансовую помощь для закупки вооружения и покрытия бюджетных потребностей.

Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил во время общения с журналистами, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

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Три формата гарантий безопасности: где необходимо участие европейских партнеров?

"Мы рассчитываем, что в рамках продолжения формата трехсторонней встречи всегда найдется возможность для переговоров с участием Европы. Потому что вопросы гарантий безопасности не могут обсуждаться без Европы, на мой взгляд", — сказал он.

Зеленский уточнил, что существует несколько форматов гарантий безопасности, о которых идет речь. По его словам, в одном из них Европа присутствует, в другом — нет.

"Первый формат — это двусторонние гарантии безопасности США для Украины. Здесь речь идет о системе гарантий по типу статьи 5. Второй формат — это Коалиция желающих с поддержкой со стороны Америки. Этот формат не может обсуждаться без Европы. Третий вариант — это НАТО. И это также не может обсуждаться без Европы — без той Европы, которая является частью Альянса. Это первая история", — рассказал он.

Кроме того, отметил президент, речь идет о послевоенном восстановлении Украины, экономических потребностях и вызовах.

"План Маршалла" без ЕС невозможен

"То, что мы также собирались обсуждать в Брюсселе. Это тоже не может быть обсуждено без Европы. Потому что сейчас Европа финансирует оружие для Украины и наш бюджет. И точно так же мы рассчитываем и на бюджет, и на ЕС, и на лидеров, на их бизнес, который будет приезжать в Украину и помогать восстановлению Украины. Такой, условно говоря, "План Маршалла" без Европы мы не видим", — сказал он.

Президент отметил, что концептуальные вопросы Украина может обсуждать с Россией при посредничестве США, однако в случае обсуждения гарантий безопасности, которые будут предусматривать участие Европы, европейские партнеры должны быть привлечены к этим переговорам.

"И именно Украина на протяжении всех этих лет войны настаивает на том, что Европа должна участвовать во всех существенных обсуждениях, и нам удалось сделать эту позицию понятной и обязательной для других участников", — сказал он.