Питання гарантій безпеки та відбудови України не можуть обговорюватися без Європи, - Зеленський

Європейські країни повинні брати участь у консультаціях щодо безпекових гарантій для України та її відбудови після війни, адже саме вони надають фінансову допомогу для закупівлі озброєння та покриття бюджетних потреб.

Про це президент України Володимир Зеленський заявив під час спілкування із журналістами, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

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Три формати безпекових гарантій: де обов'язкова участь європейських партнерів?

"Ми розраховуємо, що у продовження формату тристоронньої зустрічі завжди знайдеться можливість переговорів за участю Європи. Тому що питання гарантій безпеки не можуть обговорюватися без Європи, на мій погляд", - сказав він.

Зеленський уточнив, що існує кілька форматів гарантій безпеки, про які йдеться. За його словами, у якомусь з них Європа є, у якомусь - немає.

"Перший формат - це двосторонні гарантії безпеки США для України. Тут йдеться про систему гарантій "Article 5-like". Другий формат - це Коаліція охочих з бекстопом від Америки. Цей формат не може бути обговорений без Європи. Третій варіант - це НАТО. І це також не може обговорюватися без Європи - без тієї Європи, яка є частиною Альянсу. Це перша історія", - розповів він.

Окремо, зазначив президент, йдеться про післявоєнне відновлення України, економічні потреби та виклики.

"План Маршалла" без ЄС неможливий

"Те, що ми також збиралися проговорювати в Брюсселі. Це теж не може бути обговорено без Європи. Тому що зараз Європа фінансує зброю для України і наш бюджет. І так само ми розраховуємо і на бюджет, і на ЄС, і на лідерів, на їхній бізнес, який буде приїжджати в Україну і допомагати відновленню України. Такий, умовно, "План Маршалла" без Європи ми не бачимо", - сказав він.

Президент зазначив, що концептуальні питання Україна може обговорювати з Росією за посередництва США, однак у разі обговорення гарантій безпеки, які передбачатимуть участь Європи, європейські партнери мають бути залучені до цих переговорів.

"І саме Україна протягом усіх цих років війни наполягає, що Європа має бути в усіх суттєвих обговореннях, і нам вдалося цю думку зробити зрозумілою і обовʼязковою для інших учасників", - сказав він.