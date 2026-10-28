Во Львове мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении четырех девушек

Во Львове мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы за сексуальные преступления в отношении четырёх девочек.

Прокуроры в суде доказали, что почти год 23-летний мужчина знакомился через Telegram с девочками в возрасте от 11 до 15 лет. Он выдавал себя за 16-17-летнего подростка, входил в доверие и склонял их к отношениям сексуального характера, сообщает Цензор.НЕТ.

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От его действий пострадали четыре девочки. С одной из потерпевших он вступил в половые отношения, когда ей было 14 лет. Девочка забеременела и родила ребенка. Экспертиза подтвердила отцовство осужденного.



Расследование начали после обращения врачей роддома в полицию.



В январе 2025 года мужчину задержали. В его телефонах обнаружили материалы, содержащие детскую порнографию.

По публичному обвинению ювенальных прокуроров Франковской окружной прокуратуры Львова мужчину приговорили к 15 годам лишения свободы.

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