У Львові чоловіка засудили до 15 років ув’язнення за сексуальні злочини щодо чотирьох дівчат
У Львові чоловіка засудили до 15 років ув’язнення за сексуальні злочини щодо чотирьох дівчат.
Прокурори в суді довели, що майже рік 23-річний чоловік знайомився через Telegram із дівчатами віком від 11 до 15 років. Видавав себе за 16-17-річного підлітка, входив у довіру та схиляв до стосунків сексуального характеру, повідомляє Цензор.НЕТ.
Подробиці
Від його дій постраждали четверо дівчат. Із однією потерпілою він вступив у статеві стосунки, коли їй було 14 років. Дівчина завагітніла та народила дитину. Експертиза підтвердила батьківство засудженого.
Розслідування розпочали після звернення лікарів пологового будинку до поліції.
У січні 2025 року чоловіка затримали. У його телефонах виявили матеріали, що містять дитячу порнографію.
За публічного обвинувачення ювенальних прокурорів Франківської окружної прокуратури Львова чоловіка засудили до 15 років позбавлення волі.
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