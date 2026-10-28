Безопасных районов в Херсоне нет, на мины можно наткнуться практически везде, - полиция
Все районы Херсона потенциально заминированы в результате обстрелов и атак российских дронов. Полиция призывает горожан проявлять осторожность даже во время режима тишины.
Об этом сообщил начальник отдела коммуникации Главного управления Нацполиции в Херсонской области Андрей Кованый, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
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"В Херсоне нет безопасных районов, как и в других прибрежных населенных пунктах — все они потенциально заминированы, потому что все они подвергались обстрелам, все они атаковались дронами и почти везде фиксировалось дистанционное минирование как дронами, так и другими средствами", — подчеркнул он.
Поэтому весь Херсон, по словам Кованого, фактически "красный".
В качестве примера он рассказал, что 28 октября поступила информация об обнаружении противопехотной мины типа "Пряник" ("Плюшка") и других боеприпасов на улице Михайловской в районе перекрестка с переулком Успенским, при этом территория заминирования может быть больше.
Кованый предположил, что будут еще такие сообщения об обнаруженных взрывоопасных предметах, и призвал горожан быть осторожными, несмотря на то, что сейчас действует режим тишины.
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