Безпечних районів у Херсоні немає, на міни можна натрапити практично всюди, - поліція
Усі райони Херсона потенційно заміновані внаслідок обстрілів та атак російських дронів. Поліція закликає містян бути обережними навіть під час режиму тиші.
Про це розповів начальник відділу комунікації Головного управління Нацполіції в Херсонській області Андрій Кований, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
Що відомо?
"У Херсоні немає безпечних районів, як і в інших прибережних населених пунктах - всі вони потенційно заміновані, тому що всі вони обстрілювалися, всі вони атакувалися дронами і майже скрізь фіксувалося дистанційне мінування як дронами, так і іншими засобами", - наголосив він.
Тому весь Херсон, за словами Кованого, фактично "червоний".
Як приклад, він розповів, що 28 жовтня надійшла інформація про виявлення протипіхотної міни типу "Пряник" ("Плюшка") та інших боєприпасів на вулиці Михайлівській у районі перехрестя з провулком Успенським, територія мінування може бути більшою.
Кований припустив, що будуть ще такі повідомлення про виявлені вибухонебезпечні предмети і закликав містян бути обережними, попри те, що зараз діє режим тиші.
Будь ласка, зачекайте...
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