В Херсоне погиб военный и известный видеооператор из Олешек Владимир Обертас
27 октября в Херсоне погиб военнослужащий, фотограф и видеооператор из Олешково Владимир Обертас. В тот день он помогал журналистам выполнять их работу.
Об этом сообщил в Facebook бывший мэр Олешек Дмитрий Воронов, передает Цензор.НЕТ.
По словам Воронова, Обертас был хорошо известен в Олешках как фотограф и видеооператор. В свое время он работал в пресс-центре городского совета.
"Это человек, которого в Олешках, пожалуй, знают все, ведь лучшего фотографа и видеооператора и искать было негде", — написал бывший городской голова.
После начала полномасштабного российского вторжения Обертас вступил в ряды Сил обороны Украины. Сначала он управлял беспилотниками, затем перевелся в подразделение по связям с общественностью.
Обстоятельства гибели военнослужащего пока не уточняются.
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