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Новости Потери Украины Гибель журналистов
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В Херсоне погиб военный и известный видеооператор из Олешек Владимир Обертас

В Херсоне погиб военный Владимир Обертас

27 октября в Херсоне погиб военнослужащий, фотограф и видеооператор из Олешково Владимир Обертас. В тот день он помогал журналистам выполнять их работу.

Об этом сообщил в Facebook бывший мэр Олешек Дмитрий Воронов, передает Цензор.НЕТ.

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По словам Воронова, Обертас был хорошо известен в Олешках как фотограф и видеооператор. В свое время он работал в пресс-центре городского совета.

"Это человек, которого в Олешках, пожалуй, знают все, ведь лучшего фотографа и видеооператора и искать было негде", — написал бывший городской голова.

После начала полномасштабного российского вторжения Обертас вступил в ряды Сил обороны Украины. Сначала он управлял беспилотниками, затем перевелся в подразделение по связям с общественностью.

Обстоятельства гибели военнослужащего пока не уточняются.

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Автор: 

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