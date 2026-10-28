У Херсоні загинув військовий і відомий відеооператор з Олешків Володимир Обертас

У Херсоні 27 жовтня загинув військовослужбовець, фотограф і відеооператор з Олешків Володимир Обертас. Того дня він допомагав журналістам виконувати їхню роботу.

Про це повідомив у Фейсбуці колишній міський голова Олешок Дмитро Воронов, передає Цензор.НЕТ.

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За словами Воронова, Обертас був добре відомий в Олешках як фотограф і відеооператор. Свого часу він працював у пресцентрі міської ради.

"Це людина, яку в Олешках, мабуть, знають всі, адже кращого фотографа та оператора відео годі було й шукати", – написав колишній міський голова.

Після початку повномасштабного російського вторгнення Обертас долучився до Сил оборони України. Спочатку він керував безпілотниками, згодом перевівся до підрозділу зв'язків із громадськістю.

Обставини загибелі військовослужбовця наразі не уточнюються.

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