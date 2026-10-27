Росія скоїла 989 злочинів проти журналістів і медіа в Україні: за час повномасштабної війни загинули 143 медійники, - ІМІ

За чотири роки й вісім місяців повномасштабного вторгнення РФ в Україну зафіксовано 989 злочинів проти журналістів і медіа. Лише протягом останнього місяця стало відомо про загибель шістьох медійників, а російські атаки пошкодили редакції та інфраструктуру українських ЗМІ.

Про це повідомив Інститут масової інформації, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За даними ІМІ, із 24 вересня до 24 жовтня 2026 року зафіксовано 12 нових випадків негативних наслідків російської агресії для українських медіа.

Від початку вторгнення загинули 143 медійники

У жовтні стало відомо про загибель шістьох представників медіасфери. П'ятеро з них захищали Україну в лавах Сил оборони, ще одна журналістка загинула як цивільна особа.

Зокрема, офіційно підтверджено загибель Самуїла Проскурякова, який працював в УНН, "Забороні", hromadske та "Бабелі". Він вважався зниклим безвісти з 2022 року.

Також підтверджено загибель колишнього ведучого "Хіт FM" і телеканалу ТВ-5 Дмитра Хижняка, який зник під час виконання бойового завдання у 2024 році.

У госпіталі помер військовослужбовець Олексій Нурулін, який раніше працював старшим механіком пересувної телевізійної станції 1+1 media.

16 жовтня загинув колишній телеоператор каналів "ІРТ-Полтава" та "Місто Плюс" Василь Величко, а 15 жовтня – військовослужбовець і YouTube-блогер Кирило Солошенко.

Цивільною жертвою російського удару по бізнес-центру в Києві стала колишня журналістка відділу "Бізнес" видання NV Марія Ївженко.

Загалом від початку повномасштабної війни загинули 143 медійники, із них 15 – під час виконання професійних обов'язків.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія за пів року пошкодила десятки редакцій і поранила журналістів: НСЖУ зафіксувала 80 випадків

Російські атаки на редакції та журналістів

У селищі Кушугум Запорізької області знімальна група "Суспільне Запоріжжя" потрапила під атаку російських FPV-дронів під час фіксації наслідків попередніх обстрілів.

Журналісти понад три години не могли залишити населений пункт. Один із безпілотників вибухнув поблизу їхнього автомобіля.

У самому Запоріжжі внаслідок російського балістичного удару пошкоджено будівлю філії Суспільного. Вибухова хвиля вибила вікна та двері. Працівники не постраждали, оскільки на момент атаки приміщення було порожнім.

У Києві в ніч проти 19 жовтня російська ракета пошкодила офіс редакції газети "Закон і Бізнес". У приміщенні вибило вікна, зруйнувало міжкімнатні стіни, пошкодило меблі та обладнання.

У Кременчуці Полтавської області російські безпілотники атакували будівлю телеканалу "Візит". Виникла пожежа, приміщення та обладнання зазнали значних руйнувань.

Через пошкодження інфраструктури телеканал тимчасово припинив випуск новин, хоча мовлення продовжується. Семеро працівників під час атаки перебували в безпечних місцях і не постраждали.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ зробила свободу інформування своєю мішенню, - МЗС Франції

Кібератаки та перебої в роботі українських ЗМІ

ІМІ також зафіксував випадки інформаційних атак проти медіа.

Зокрема, невідомі створили фальшиву копію сайту NV, через яку поширювали неправдиву інформацію про нібито обшуки НАБУ в колишньої очільниці Агенції оборонних закупівель. Паралельно поширювалося згенероване штучним інтелектом відео, яке НАБУ назвало фейком.

Крім того, через російські удари по датацентрах, телекомунікаційній та іншій інфраструктурі Києва 26 вересня перебої в роботі зафіксували щонайменше сім медіа: Новини.LIVE, "Прямий", Суспільне, "5 канал", "Армія TV", "Коло" та "Конкурент Україна".

Унаслідок атак тимчасово переривалося ефірне й цифрове телевізійне мовлення, ставали недоступними сайти, виникали проблеми з відеоплеєрами та телевізійним сигналом.

Читайте також: Рада створила ТСК для розслідування злочинів Росії проти журналістів і медійників