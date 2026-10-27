Россия совершила 989 преступлений против журналистов и СМИ в Украине: за время полномасштабной войны погибли 143 работника СМИ, - ИМИ

За четыре года и восемь месяцев полномасштабного вторжения РФ в Украину зафиксировано 989 преступлений против журналистов и СМИ. Только за последний месяц стало известно о гибели шестерых представителей СМИ, а российские атаки нанесли ущерб редакциям и инфраструктуре украинских СМИ.

Об этом сообщил Институт массовой информации, передает Цензор.НЕТ.

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По данным ИМИ, с 24 сентября по 24 октября 2026 года зафиксировано 12 новых случаев негативных последствий российской агрессии для украинских СМИ.

С начала вторжения погибли 143 журналиста

В октябре стало известно о гибели шестерых представителей медиасферы. Пятеро из них защищали Украину в рядах Сил обороны, еще одна журналистка погибла как гражданское лицо.

В частности, официально подтверждена гибель Самуила Проскурякова, который работал в УНН, "Забороне", hromadske и "Бабеле". Он считался пропавшим без вести с 2022 года.

Также подтверждена гибель бывшего ведущего "Хит FM" и телеканала ТВ-5 Дмитрия Хижняка, который пропал во время выполнения боевого задания в 2024 году.

В госпитале скончался военнослужащий Алексей Нурулин, ранее работавший старшим механиком передвижной телевизионной станции 1+1 media.

16 октября погиб бывший телеоператор каналов "ИРТ-Полтава" и "Мисто Плюс" Василий Величко, а 15 октября - военнослужащий и YouTube-блогер Кирилл Солошенко.

Гражданской жертвой российского удара по бизнес-центру в Киеве стала бывшая журналистка отдела "Бизнес" издания NV Мария Ивженко.

Всего с начала полномасштабной войны погибли 143 медийщика, из них 15 – при исполнении профессиональных обязанностей.

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Российские атаки на редакции и журналистов

В поселке Кушугум Запорожской области съемочная группа "Суспільне Запоріжжя" попала под атаку российских FPV-дронов во время фиксации последствий предыдущих обстрелов.

Журналисты более трех часов не могли покинуть населенный пункт. Один из беспилотников взорвался рядом с их автомобилем.

В самом Запорожье в результате российского баллистического удара было повреждено здание филиала "Суспільне". Взрывная волна выбила окна и двери. Сотрудники не пострадали, поскольку на момент атаки помещение было пустым.

В Киеве в ночь на 19 октября российская ракета повредила офис редакции газеты "Закон і Бізнес". В помещении выбило окна, разрушило межкомнатные стены, повредило мебель и оборудование.

В Кременчуге Полтавской области российские беспилотники атаковали здание телеканала "Візит". Возник пожар, помещение и оборудование понесли значительные разрушения.

Из-за повреждения инфраструктуры телеканал временно приостановил выпуск новостей, хотя вещание продолжается. Семь сотрудников во время атаки находились в безопасных местах и не пострадали.

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Кибератаки и перебои в работе украинских СМИ

ИМИ также зафиксировал случаи информационных атак против СМИ.

В частности, неизвестные создали поддельную копию сайта NV, через которую распространяли ложную информацию о якобы проводимых НАБУ обысках у бывшей главы Агентства оборонных закупок. Параллельно распространялось сгенерированное искусственным интеллектом видео, которое НАБУ назвало фейком.

Кроме того, из-за российских ударов по дата-центрам, телекоммуникационной и другой инфраструктуре Киева 26 сентября перебои в работе зафиксировали как минимум семь СМИ: "Новини.LIVE", "Прямий", "Суспільне", "5 канал", "Армія TV", "Коло" и "Конкурент Україна".

В результате атак временно прерывалось эфирное и цифровое телевещание, становились недоступными сайты, возникали проблемы с видеоплеерами и телевизионным сигналом.

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