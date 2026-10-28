"Хотел помочь Украине хоть как-то": в Крыму мужчину приговорили к 15 годам за передачу данных о российской ПВО

Верховный суд в аннексированном Крыму приговорил 50-летнего жителя Красноперекопского района к 15 годам лишения свободы по обвинению в сотрудничестве со спецслужбами Украины и передаче координат систем ПВО.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет "Медиазона".

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Мужчину признали виновным в так называемой государственной измене. Помимо реального срока, ему назначили полтора года ограничения свободы. На данный момент приговор еще не вступил в законную силу.

Согласно материалам дела, крымчанина обвинили в "передаче противнику сведений, которые могут быть использованы против Вооруженных сил Российской Федерации". Обвинение утверждает, что в сентябре 2025 года мужчина "путем наблюдения и отметки на интерактивной карте собрал информацию о месте дислокации систем ПВО" и передал её украинским спецслужбам.

По имеющейся информации, речь идет о жителе села Ильинка.

Ранее в российских силовых ведомствах отмечали, что мужчина вышел на связь с украинской разведкой через Telegram, после чего передал координаты, фото и видеозаписи российского зенитно-ракетного комплекса С-400.

На камеру после задержания фигурант дела рассказал, что передал спецслужбам координаты.

"Хотел помочь Украине хоть как-то", — добавил мужчина.

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