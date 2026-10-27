На войне против Украины погибли не менее 2500 жителей оккупированного Крыма. ФОТО

В базе данных проекта "ГРУЗ 200" подтвердили гибель 2500 жителей временно оккупированного Крыма, которые участвовали в войне против Украины на стороне России. Среди них — бывшие украинские военные и сотрудники правоохранительных органов, в том числе подозреваемые в пытках гражданских лиц в Херсонской области.

Об этом говорится в расследовании "Крым.Реалии", подготовленном на основе обновленной базы данных проекта"ГРУЗ 200", передает Цензор.НЕТ. Соответствующую информацию собрали из открытых источников, в частности из сообщений российских чиновников, некрологов, публикаций родственников и данных государственных реестров РФ.

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Где больше всего погибших

По данным проекта, наибольшее количество погибших российских военных из Крыма зафиксировано в Севастополе — не менее 640 человек. Далее следуют Феодосийский район с 276 погибшими и Керчь, где установлено 271 случай.

Больше всего подтвержденных смертей приходится на 2024 год — 753. За 2025 год установлено 729 погибших, за 2023-й — 466.

Среди погибших, чей статус удалось установить, больше всего контрактников – 518 человек. Также идентифицировали 296 заключенных, воевавших на стороне РФ, и 258 кадровых российских военнослужащих.

В материалах отмечается, что база данных не является исчерпывающей. Часть погибших ранее считалась пропавшей без вести. Их смерть удалось подтвердить благодаря российскому реестру наследственных дел и данным органов регистрации актов гражданского состояния РФ.

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Среди погибших - подозреваемые в пытках украинцев

Журналисты установили 23 случая гибели бывших украинских военных из Крыма, которых обвиняли в дезертирстве и которые впоследствии воевали на стороне России.

Среди погибших — бывший генерал-майор СБУ Владимир Ляпкин. По данным украинского следствия, в 2022–2024 годах он работал заместителем руководителя оккупационной "госслужбы безопасности" Херсонской области и был причастен к репрессиям против гражданского населения.

В 2025 году ему было предъявлено подозрение в коллаборационистской деятельности. По имеющимся данным, Ляпкин погиб в марте 2026 года в Херсонской области, воюя в составе российского подразделения "Барс-33".

В обновленную базу также внесли бывшего украинского полицейского Владимира Шарудилова. По данным следствия, после оккупации части Херсонской области он перешел на службу в созданное россиянами отделение полиции в Новотроицком. Его подозревали в причастности к преследованию и пыткам местных жителей.

Впоследствии мужчина оказался в оккупированном Крыму, откуда отправился воевать против Украины. Он погиб в декабре 2024 года.

Среди подтвержденных погибших есть и бывший командир украинской подводной лодки "Запорожье" Роберт Шагеев. После оккупации Крыма в 2014 году он перешел на службу в Черноморский флот РФ. В 2024 году украинский суд заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы за государственную измену и дезертирство. В августе 2026 года он погиб в Севастополе в результате подрыва взрывного устройства.

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