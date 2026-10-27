На війні проти України загинули щонайменше 2500 жителів окупованого Криму. ФОТО

У базі даних проєкту "ГРУЗ 200" підтвердили загибель 2500 жителів тимчасово окупованого Криму, які брали участь у війні проти України на боці Росії. Серед них – колишні українські військові та правоохоронці, зокрема підозрювані у катуванні цивільних на Херсонщині.

Про це йдеться в розслідуванні Крим.Реалії, підготовленому на основі оновленої бази даних проєкту "ГРУЗ 200", передає Цензор.НЕТ. Відповідну інфомацію зібрали за відкритими джерелами, зокрема повідомленнями російських посадовців, некрологами, публікаціями родичів та даними державних реєстрів РФ.

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Де найбільше загиблих

За даними проєкту, найбільшу кількість загиблих російських військових із Криму зафіксували в Севастополі – щонайменше 640 осіб. Далі йдуть Феодосійський район із 276 загиблими та Керч, де встановили 271 випадок.

Найбільше підтверджених смертей припадає на 2024 рік – 753. За 2025 рік встановили 729 загиблих, за 2023-й – 466.

Серед загиблих, чий статус вдалося встановити, найбільше контрактників – 518 осіб. Також ідентифікували 296 ув'язнених, які воювали на боці РФ, та 258 кадрових російських військовослужбовців.

В матеріалах йдеться, що база не є вичерпною. Частину загиблих раніше вважали зниклими безвісти. Їхню смерть вдалося підтвердити завдяки російському реєстру спадкових справ та даним органів реєстрації актів цивільного стану РФ.

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Серед загиблих – підозрювані в катуванні українців

Журналісти встановили 23 випадки загибелі колишніх українських військових із Криму, яких обвинувачували в дезертирстві та які згодом воювали на боці Росії.

Серед загиблих – колишній генерал-майор СБУ Володимир Ляпкін. За даними українського слідства, у 2022–2024 роках він працював заступником керівника окупаційної "держслужби безпеки" Херсонської області та був причетний до репресій проти цивільного населення.

У 2025 році йому повідомили про підозру в колабораційній діяльності. За наявними даними, Ляпкін загинув у березні 2026 року на Херсонщині, воюючи у складі російського підрозділу "Барс-33".

До оновленої бази також внесли колишнього українського поліцейського Володимира Шарудилова. За даними слідства, після окупації частини Херсонщини він перейшов на службу до створеного росіянами відділення поліції в Новотроїцькому. Його підозрювали у причетності до переслідування та катування місцевих жителів.

Згодом чоловік опинився в окупованому Криму, звідки вирушив воювати проти України. Він загинув у грудні 2024 року.

Серед підтверджених загиблих є й колишній командир українського підводного човна "Запоріжжя" Роберт Шагеєв. Після окупації Криму у 2014 році він перейшов на службу до Чорноморського флоту РФ. У 2024 році український суд заочно засудив його до 13 років ув'язнення за державну зраду та дезертирство. У серпні 2026 року він загинув у Севастополі внаслідок підриву вибухового пристрою.

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