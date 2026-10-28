"Хотів допомогти Україні хоч якось": в окупованому Криму чоловіка засудили до 15 років за передачу даних про російську ППО

Верховний суд в анексованому Криму засудив 50-річного жителя Красноперекопського району до 15 років колонії за звинуваченням у співпраці зі спецслужбами України та передачі координат систем ППО.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Медіазона".

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Подробиці

Чоловіка визнали винним у так званій державній зраді. Окрім реального терміну, йому призначили півтора року обмеження волі. Наразі вирок ще не набрав законної сили.

Згідно з матеріалами справи, кримчанина звинуватили у "передачі противнику відомостей, які можуть бути використані проти Збройних сил Російської Федерації". Обвинувачення стверджує, що у вересні 2025 року чоловік "шляхом спостереження та позначення на інтерактивній карті зібрав інформацію про місце дислокації систем ППО" і передав її українським спецслужбам.

За наявною інформацією, мова йде про жителя села Іллінка.

Раніше у російських силових відомствах зазначали, що чоловік вийшов на зв'язок з українською розвідкою через Telegram, після чого передав координати, фото та відеозаписи російського зенітно-ракетного комплексу С-400.

На камеру після затримання фігурант справи розповів, що передав спецслужбам координати.

"Хотів допомогти Україні хоч якось", - додав чоловік.

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