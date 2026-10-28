"Куратор" посоветовал купить ножницы по металлу: во Львовской области раскрыли схему переправки уклонистов за $7000. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители раскрыли очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. К организации правонарушения причастен 31-летний житель Полтавской области.

По данным ГПСУ, оперативники Мукачевского пограничного отряда совместно со следователями полиции Львовской области и сотрудниками Управления стратегических расследований ДСР НПУ установили, что за свои услуги злоумышленник брал 7 000 долларов США, сообщает Цензор.НЕТ.

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Маршрут побега был проложен из Львова через Хмельницкую область, откуда "клиента" планировали доставить непосредственно к границе с Молдовой для дальнейшего перемещения в одну из стран ЕС.

Организатор действовал дистанционно — в телефонных разговорах он убеждал мужчину, выступающего его "куратором", и утверждал, что успех операции гарантирован только при условии неукоснительного выполнения указаний. В частности, следуя инструкциям организатора, беглец заранее приобрел ножницы по металлу, которыми должен был самостоятельно прорезать проход в пограничном заборе.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

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