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Новости Разоблачение переправщиков уклонистов в Румынию
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"Куратор" посоветовал купить ножницы по металлу: во Львовской области раскрыли схему переправки уклонистов за $7000. ФОТОРЕПОРТАЖ

Правоохранители раскрыли очередную схему незаконной переправки мужчин призывного возраста через государственную границу Украины. К организации правонарушения причастен 31-летний житель Полтавской области.

По данным ГПСУ, оперативники Мукачевского пограничного отряда совместно со следователями полиции Львовской области и сотрудниками Управления стратегических расследований ДСР НПУ установили, что за свои услуги злоумышленник брал 7 000 долларов США, сообщает Цензор.НЕТ.

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Подробности

Маршрут побега был проложен из Львова через Хмельницкую область, откуда "клиента" планировали доставить непосредственно к границе с Молдовой для дальнейшего перемещения в одну из стран ЕС.

Организатор действовал дистанционно — в телефонных разговорах он убеждал мужчину, выступающего его "куратором", и утверждал, что успех операции гарантирован только при условии неукоснительного выполнения указаний. В частности, следуя инструкциям организатора, беглец заранее приобрел ножницы по металлу, которыми должен был самостоятельно прорезать проход в пограничном заборе.

В настоящее время задержанному сообщено о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Злоумышленнику грозит лишение свободы на срок от семи до девяти лет.

Во Львовской области раскрыли схему переправки уклонистов за $7000

Во Львовской области раскрыли схему переправки уклонистов за $7000

Читайте: Более $270 000 в носках: в Одесской области пограничники обнаружили тайники с валютой в автомобиле. ФОТОрепортаж

Автор: 

Госпогранслужба (7570) Молдова (2181) уклонисты (1476) Львовская область (3465)
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Топ комментарии
+3
А в чому склад злочину? Невже шахрайство?
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28.10.2026 14:19 Ответить
+1
Що це дасть Україні?
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28.10.2026 14:14 Ответить
+1
Їх і так небагато, плюс схильність до зради не корелює з юридичними моментами обліку. Є зрадники серед жінок, підлітків, та чоловіків до 25 років, які й так можуть поїхати з країни.
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28.10.2026 14:19 Ответить

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