УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
18066 відвідувачів онлайн
Новини Викрили переправників ухилянтів
1 218 29

"Куратор" порадив купити ножиці по металу: на Львівщині викрили схему переправлення ухилянтів за $7000. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. До організації правопорушення причетний 31-річний житель Полтавщини.

За даними ДПСУ, оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно зі слідчими поліції Львівщини та співробітниками Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ встановили, що за свої послуги зловмисник брав 7 000 доларів США, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Подробиці

Маршрут втечі був побудований зі Львова через Хмельницьку область, звідки "клієнта" планували доправити безпосередньо до кордону з Молдовою для подальшого перетирання до однієї з країн ЄС.

Організатор діяв дистанційно - у телефонних розмовах він переконував чоловіка, що виступає його "куратором", і стверджував, що успіх операції гарантований лише за умови неухильного виконання вказівок. Зокрема, за інструкцією організатора ухилянт завчасно придбав ножиці по металу, якими мав самостійно прорізати прохід у прикордонному паркані.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

На Львівщині викрили схему переправлення ухилянтів за $7000

На Львівщині викрили схему переправлення ухилянтів за $7000

Читайте: Понад $270 000 у шкарпетках: на Одещині прикордонники виявили схованки з валютою у автомобілі. ФОТОрепортаж

Автор: 

ДПСУ Держприкордонслужба (6555) Молдова (1856) ухилянти (1532) Львівська область (2759)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+3
А в чому склад злочину? Невже шахрайство?
показати весь коментар
28.10.2026 14:19 Відповісти
+2
млять та випустіть ви цих ухилянтів, хай біжать.
показати весь коментар
28.10.2026 13:56 Відповісти
+1
Що це дасть Україні?
показати весь коментар
28.10.2026 14:14 Відповісти

Завантаження...

 
 