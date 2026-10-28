"Куратор" порадив купити ножиці по металу: на Львівщині викрили схему переправлення ухилянтів за $7000. ФОТОрепортаж

Правоохоронці викрили чергову схему незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України. До організації правопорушення причетний 31-річний житель Полтавщини.

За даними ДПСУ, оперативники Мукачівського прикордонного загону спільно зі слідчими поліції Львівщини та співробітниками Управління стратегічних розслідувань ДСР НПУ встановили, що за свої послуги зловмисник брав 7 000 доларів США, інформує Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Маршрут втечі був побудований зі Львова через Хмельницьку область, звідки "клієнта" планували доправити безпосередньо до кордону з Молдовою для подальшого перетирання до однієї з країн ЄС.

Організатор діяв дистанційно - у телефонних розмовах він переконував чоловіка, що виступає його "куратором", і стверджував, що успіх операції гарантований лише за умови неухильного виконання вказівок. Зокрема, за інструкцією організатора ухилянт завчасно придбав ножиці по металу, якими мав самостійно прорізати прохід у прикордонному паркані.

Наразі затриманому повідомлено про підозру. Суд обрав йому запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Зловмиснику загрожує позбавлення волі на строк від семи до дев'яти років.

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