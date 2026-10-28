В Польше у границы с Украиной отработали удар российского дрона по железнодорожному вокзалу. ВИДЕО+ФОТО

В польском поселке Медика, расположенном недалеко от границы с Украиной, 27 октября прошли масштабные спасательные учения "МЕДИКА 2026". Согласно сценарию, российская ракета или беспилотник попали в железнодорожный перрон, где находились пассажирский поезд и около 100 человек.

Об этом сообщает польское издание Przemysl Nasze Miasto, передает Цензор.НЕТ.

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Учения прошли на территории железнодорожного пограничного перехода. Их сценарий учитывал угрозы, связанные с войной России против Украины, в частности возможную новую волну беженцев.

Согласно легенде, из-за увеличения количества людей, прибывающих из Украины, польские власти возобновили работу медицинских пунктов на границе. Один из них развернули возле вокзала в Медице для оказания помощи пассажирам украинских поездов.

Именно в этот район, согласно сценарию учений, пришелся удар российского дрона или ракеты. Ситуацию смоделировали по аналогии с российским ракетным ударом по вокзалу Краматорска.



























Польские спасатели отработали оповещение экстренных служб, медицинскую сортировку пострадавших, оказание первой помощи и подготовку раненых к транспортировке в больницы.

Особое внимание уделили взаимодействию польских служб с украинской медико-эвакуационной бригадой.

К учениям привлекли медиков, пожарных, полицию, пограничников, железнодорожную охрану и добровольные спасательные подразделения.

Организатором выступила Воеводская станция скорой медицинской помощи в Перемышле при участии властей Подкарпатского воеводства.

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