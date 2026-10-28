В Польше у границы с Украиной отработали удар российского дрона по железнодорожному вокзалу. ВИДЕО+ФОТО
В польском поселке Медика, расположенном недалеко от границы с Украиной, 27 октября прошли масштабные спасательные учения "МЕДИКА 2026". Согласно сценарию, российская ракета или беспилотник попали в железнодорожный перрон, где находились пассажирский поезд и около 100 человек.
Об этом сообщает польское издание Przemysl Nasze Miasto, передает Цензор.НЕТ.
Учения прошли на территории железнодорожного пограничного перехода. Их сценарий учитывал угрозы, связанные с войной России против Украины, в частности возможную новую волну беженцев.
Согласно легенде, из-за увеличения количества людей, прибывающих из Украины, польские власти возобновили работу медицинских пунктов на границе. Один из них развернули возле вокзала в Медице для оказания помощи пассажирам украинских поездов.
Именно в этот район, согласно сценарию учений, пришелся удар российского дрона или ракеты. Ситуацию смоделировали по аналогии с российским ракетным ударом по вокзалу Краматорска.
Польские спасатели отработали оповещение экстренных служб, медицинскую сортировку пострадавших, оказание первой помощи и подготовку раненых к транспортировке в больницы.
Особое внимание уделили взаимодействию польских служб с украинской медико-эвакуационной бригадой.
К учениям привлекли медиков, пожарных, полицию, пограничников, железнодорожную охрану и добровольные спасательные подразделения.
Организатором выступила Воеводская станция скорой медицинской помощи в Перемышле при участии властей Подкарпатского воеводства.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль