У Польщі біля кордону з Україною відпрацювали удар російського дрона по залізничному вокзалу. ВІДЕО+ФОТО
У польському селищі Медика поблизу кордону з Україною 27 жовтня провели масштабні рятувальні навчання "МЕДИКА 2026". За сценарієм, російська ракета або безпілотник влучили в залізничний перон, де перебували пасажирський поїзд і близько 100 людей.
Про це повідомляє польське видання Przemysl Nasze Miasto, передає Цензор.НЕТ.
Навчання відбулися на території залізничного прикордонного переходу. Їхній сценарій враховував загрози, пов'язані з війною Росії проти України, зокрема можливу нову хвилю біженців.
За легендою, через збільшення кількості людей, які прибувають з України, польська влада відновила роботу медичних пунктів на кордоні. Один із них розгорнули біля вокзалу в Медиці для допомоги пасажирам українських поїздів.
Саме в цей район за сценарієм навчань припав удар російського дрона або ракети. Ситуацію змоделювали за аналогією з російським ракетним ударом по вокзалу Краматорська.
Польські рятувальники відпрацювали оповіщення екстрених служб, медичне сортування постраждалих, надання першої допомоги та підготовку поранених до транспортування в лікарні.
Окрему увагу приділили взаємодії польських служб з українською медично-евакуаційною бригадою.
До навчань залучили медиків, пожежників, поліцію, прикордонників, залізничну охорону та добровільні рятувальні підрозділи.
Організатором виступила Воєводська станція швидкої медичної допомоги в Перемишлі за участю влади Підкарпатського воєводства.
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