73-летнюю жительницу Херсона подозревают в организации псевдореферендума, - прокуратура

Херсонская областная прокуратура заочно сообщила о подозрении 73-летней жительнице Херсона, которая, по версии следствия, помогала оккупантам проводить незаконный референдум осенью 2022 года.

Об этом сообщила Херсонская областная прокуратура, передает Цензор.НЕТ.

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По данным следствия, во время оккупации города женщина согласилась на сотрудничество с оккупационными властями и стала "секретаршей" незаконной участковой избирательной комиссии.

В сентябре 2022 года она, по версии следствия, убеждала местных жителей присоединяться к работе псевдокомиссий и идти голосовать, а также распространяла агитационные материалы и печатную продукцию, призывающую к участию в незаконном голосовании, говорится в сообщении.

Ей инкриминируют участие в организации и проведении незаконного референдума на временно оккупированной территории, совершенного по предварительному сговору группой лиц. Статья предусматривает до 10 лет лишения свободы, сообщает прокуратура.

В настоящее время подозреваемая находится на временно оккупированной территории. Ей заочно сообщили о подозрении.

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