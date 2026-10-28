СБУ задержала двух заочно осужденных предателей: один сбежал в ЕС, другой скрывался в Херсоне, - СБУ. ФОТО
Служба безопасности задержала двух сторонников РФ, которые сотрудничали с оккупантами во время захвата Херсона, а после деоккупации пытались уйти от уголовной ответственности.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
Ранее на основании доказательной базы СБУ в 2025 и 2026 годах обоих злоумышленников были заочно приговорены к реальным срокам лишения свободы и объявлены в розыск.
Что известно о предателях?
Одним из осужденных является местный житель, который во время временной оккупации областного центра добровольно вступил в созданное рашистами региональное "отделение российских железных дорог".
Там его назначили руководителем "дистанции сигнализации и связи". Находясь на этой "должности", он участвовал в организации железнодорожного сообщения для нужд вооруженных группировок РФ на южном фронте.
Для этого злоумышленник подбирал персонал и контролировал ремонт поврежденных участков оптоволоконных линий и средств связи.
После освобождения Херсона пособник рашистов сбежал на временно оккупированное левобережье области, где впоследствии вступил в коммунистическую партию РФ и баллотировался в местные оккупационные органы.
После неудачной попытки получить "депутатский мандат" коллаборационист уехал в одну из стран Евросоюза.
При попытке вернуться в Украину сотрудники СБУ задержали осуждённого непосредственно на государственной границе Украины.
Еще одного коллаборациониста сотрудники СБУ задержали в Херсоне.
Согласно материалам дела, речь идет о местном таксисте, который во время оккупации Херсона устроился на работу в "Управление исполнения наказаний РФ".
В этом псевдоучреждении его назначили "младшим инспектором отдела безопасности" и присвоили "звание рядового внутренней службы".
Выполняя указания оккупантов, злоумышленник охранял камеры в захваченной захватчиками тюрьме, где рашисты удерживали участников движения сопротивления.
Впоследствии было установлено, что, пытаясь избежать правосудия, коллаборационист сменил место жительства и скрывался от правоохранителей.
Однако сотрудники СБУ установили его местонахождение и задержали по месту временного проживания.
Детали дела
На основании доказательной базы СБУ один из злоумышленников был приговорен к 13 годам лишения свободы с конфискацией имущества, другому назначено 12 лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Их преступления квалифицированы по двум статьям Уголовного кодекса Украины:
- ч. 7 ст. 111-1 (коллаборационистская деятельность);
- ч. 1 ст. 111-2 (пособничество государству-агрессору).
В настоящее время оба осужденных доставлены в места отбывания наказания.
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