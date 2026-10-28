СБУ затримала двох заочно засуджених зрадників: один втік до ЄС, інший переховувався в Херсоні, - СБУ. ФОТО

Служба безпеки затримала двох поплічників РФ, які співпрацювали з окупантами під час захоплення Херсона, а після деокупації намагалися уникнути кримінальної відповідальності.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Раніше за доказовою базою СБУ у 2025 та 2026 роках обох зловмисників було заочно засуджено до реальних термінів ув’язнення та оголошено у розшук.





Що про зрадників відомо?

Одним із засуджених є місцевий житель, який під час тимчасової окупації обласного центру добровільно вступив до створеної рашистами регіональної "філії російських залізниць".

Там його призначили керівником "дистанції сигналізації та зв’язку". Перебуваючи на цій "посаді", він брав участь в організації залізничного сполучення для потреб збройних угруповань РФ на південному фронті.

Для цього зловмисник підбирав персонал та контролював ремонт пошкоджених ділянок оптоволоконних ліній і засобів зв’язку.

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Після звільнення Херсона поплічник рашистів утік на тимчасово окуповане лівобережжя області, де згодом вступив до комуністичної партії РФ та балотувався до місцевих окупаційних органів.

Після невдалої спроби отримати "депутатський мандат" колаборант виїхав до однієї з країн Євросоюзу.

Під час спроби повернутися в Україну співробітники СБУ затримали засудженого безпосередньо на державному кордоні України.

Ще одного колаборанта співробітники СБУ затримали в Херсоні.

За матеріалами справи, йдеться про місцевого таксиста, який під час окупації Херсона влаштувався до "управління виконання покарань рф".

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У цій псевдоустанові його призначили "молодшим інспектором відділу безпеки" та присвоїли "звання рядового внутрішньої служби".

Виконуючи вказівки окупантів, зловмисник охороняв камери у захопленій загарбниками тюрмі, де рашисти утримували учасників руху опору.

У подальшому встановлено, що, намагаючись уникнути правосуддя, колаборант змінив місце проживання та переховувався від правоохоронців.

Втім, співробітники СБУ встановили його місцеперебування та затримали за місцем тимчасового проживання.

Деталі справи

За доказовою базою СБУ одного зі зловмисників засуджено до 13 років позбавлення волі з конфіскацією майна, іншому призначено 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Їхні злочини кваліфіковано за двома статтями Кримінального кодексу України:

ч. 7 ст. 111-1 (колабораційна діяльність);

ч. 1 ст. 111-2 (пособництво державі-агресору).

Наразі обох засуджених доправлено до місць відбування покарань.