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Новини Викриття колаборантів
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Сімом жителям Донеччини, Луганщини та Криму повідомили про підозру у держзраді й колабораціонізмі. ФОТО

Семеро жителів Донеччини, Луганщини та окупованого Криму, які добровільно вступили до російських військ і брали участь у штурмах українських позицій, отримали підозри у державній зраді та колабораційній діяльності. Їх затримали на Покровському та Краматорському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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За даними слідства, чоловіки приєдналися до окупаційних формувань у різні періоди протягом 2016–2026 років.

Один із підозрюваних спочатку командував відділенням взводу зв'язку. Він керував підлеглими, які зводили оборонні укріплення в місці дислокації підрозділу. Згодом обійняв посаду командира у штурмовій роті та став інструктором на полігоні, де контролював підготовку новоприбулих бойовиків.

Інші служили стрільцями, радіотелефоністом, гранатометником, розвідником і помічником навідника протитанкової керованої ракети.

На Донеччині затримали сімох бойовиків РФ, які штурмували позиції ЗСУ
На Донеччині затримали сімох бойовиків РФ, які штурмували позиції ЗСУ
На Донеччині затримали сімох бойовиків РФ, які штурмували позиції ЗСУ
На Донеччині затримали сімох бойовиків РФ, які штурмували позиції ЗСУ
На Донеччині затримали сімох бойовиків РФ, які штурмували позиції ЗСУ
На Донеччині затримали сімох бойовиків РФ, які штурмували позиції ЗСУ
На Донеччині затримали сімох бойовиків РФ, які штурмували позиції ЗСУ

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За інформацією прокуратури, підозрювані облаштовували позиції та бліндажі, перевозили російських військових і боєприпаси, забезпечували логістику передових підрозділів. Також охороняли склади пального та стежили за переміщенням українських військ.

Усі семеро, за даними слідства, брали участь у штурмах позицій Сил оборони на Донеччині та Луганщині.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – державна зрада та колабораційна діяльність.

Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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Автор: 

затримання (4407) Крим (12054) Донецька область (12034) державна зрада (1888) колабораціонізм (1264) Луганська область (4972)
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