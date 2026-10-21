Сімом жителям Донеччини, Луганщини та Криму повідомили про підозру у держзраді й колабораціонізмі. ФОТО

Семеро жителів Донеччини, Луганщини та окупованого Криму, які добровільно вступили до російських військ і брали участь у штурмах українських позицій, отримали підозри у державній зраді та колабораційній діяльності. Їх затримали на Покровському та Краматорському напрямках.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.

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За даними слідства, чоловіки приєдналися до окупаційних формувань у різні періоди протягом 2016–2026 років.

Один із підозрюваних спочатку командував відділенням взводу зв'язку. Він керував підлеглими, які зводили оборонні укріплення в місці дислокації підрозділу. Згодом обійняв посаду командира у штурмовій роті та став інструктором на полігоні, де контролював підготовку новоприбулих бойовиків.

Інші служили стрільцями, радіотелефоністом, гранатометником, розвідником і помічником навідника протитанкової керованої ракети.















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За інформацією прокуратури, підозрювані облаштовували позиції та бліндажі, перевозили російських військових і боєприпаси, забезпечували логістику передових підрозділів. Також охороняли склади пального та стежили за переміщенням українських військ.

Усі семеро, за даними слідства, брали участь у штурмах позицій Сил оборони на Донеччині та Луганщині.

Чоловікам повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – державна зрада та колабораційна діяльність.

Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.

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