Сімом жителям Донеччини, Луганщини та Криму повідомили про підозру у держзраді й колабораціонізмі. ФОТО
Семеро жителів Донеччини, Луганщини та окупованого Криму, які добровільно вступили до російських військ і брали участь у штурмах українських позицій, отримали підозри у державній зраді та колабораційній діяльності. Їх затримали на Покровському та Краматорському напрямках.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Донецьку обласну прокуратуру.
За даними слідства, чоловіки приєдналися до окупаційних формувань у різні періоди протягом 2016–2026 років.
Один із підозрюваних спочатку командував відділенням взводу зв'язку. Він керував підлеглими, які зводили оборонні укріплення в місці дислокації підрозділу. Згодом обійняв посаду командира у штурмовій роті та став інструктором на полігоні, де контролював підготовку новоприбулих бойовиків.
Інші служили стрільцями, радіотелефоністом, гранатометником, розвідником і помічником навідника протитанкової керованої ракети.
За інформацією прокуратури, підозрювані облаштовували позиції та бліндажі, перевозили російських військових і боєприпаси, забезпечували логістику передових підрозділів. Також охороняли склади пального та стежили за переміщенням українських військ.
Усі семеро, за даними слідства, брали участь у штурмах позицій Сил оборони на Донеччині та Луганщині.
Чоловікам повідомили про підозру за ч. 1, 2 ст. 111 та ч. 7 ст. 111-1 Кримінального кодексу України – державна зрада та колабораційна діяльність.
Досудове розслідування здійснює Головне управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль