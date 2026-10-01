Повідомлено про підозру 15 організаторам псевдовиборів до Держдуми РФ на окупованій Херсонщині, - Офіс Генпрокурора. ФОТО

У Херсонській області встановлено та заочно повідомлено про підозру у колабораційній діяльності 15 громадянам України.

Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора, передає Цензор.НЕТ.

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Організовували "вибори" до Держдуми РФ

Як зазначається, усі вони причетні до організації та проведення так званих "виборів" до Державної думи РФ, які окупаційна влада проводила 18–20 вересня 2026 року.

Для забезпечення цього процесу окупаційна адміністрація створила розгалужену систему незаконних виборчих органів, до роботи в яких залучила громадян України.

Серед встановлених правоохоронцями:

двоє - керівники "виборчої комісії Херсонської області". Вони координували роботу територіальних і дільничних "комісій", забезпечували реєстрацію "кандидатів" та організацію виборчого процесу;

семеро - керівники "територіальних виборчих комісій" у Нижньосірогозькій, Іванівській, Новокаховській, Каховській, Каланчацькій, Генічеській та Голопристанській громадах. Вони організовували роботу дільниць, забезпечували їх бюлетенями, координували діяльність інших незаконних виборчих органів та збирали проміжні відомості про кількість "голосів";

шестеро - очільники "дільничних виборчих комісій" в Іванівському "муніципальному окрузі", Верхньому Рогачику, Тавричанці, Роздольному, Новотроїцькому та Асканії-Новій. Вони організовували роботу дільниць, формували "списки виборців", забезпечували проведення агітації та залучення місцевих жителів до "голосування".

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Крім того, окремою ланкою незаконного процесу стали мобільні групи, учасники яких здійснювали подворові обходи та залучали людей до "волевиявлення".

Таким чином, кожен із 15 підозрюваних виконував окрему функцію в єдиній системі, створеній окупаційною адміністрацією для проведення незаконних виборів.

Триває встановлення інших осіб

Зазначається, що правоохоронці продовжують встановлювати інших осіб, причетних до організації та проведення незаконного "виборчого процесу" на тимчасово окупованій території Херсонської області.

Дії всіх їх кваліфіковано за ч. 5 ст. 111-1 КК України.

Досудове розслідування здійснюють слідчі УСБУ та ГУНП у Херсонській області.

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