ПАРЄ не визнала нову Держдуму РФ легітимною: резолюцію підтримали 59 депутатів

Парламентська асамблея Ради Європи не визнала новий склад Державної думи Росії демократично обраним і легітимним представницьким органом. Резолюцію щодо проведених у РФ виборів підтримали 59 членів ПАРЄ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомила член постійної делегації українського парламенту в ПАРЄ (фракція "Слуга народу") Євгенія Кравчук.

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"ПАРЄ визнала "нову" Державну думу РФ нелегітимною та закликала обмежити видачу туристичних віз росіянам!", – написала вона у фейсбуці.

Рішення було ухвалене під час пленарного засідання Асамблеї у Страсбурзі. У документі зазначається, що так звані вибори до Державної думи 18–20 вересня не відповідали фундаментальним умовам вільних і справедливих виборів.

Відповідно, новий склад російського парламенту, за позицією ПАРЄ, не може вважатися демократично обраним або легітимним представницьким органом.

Ще до проведення голосування ПАРЄ заявляла, що вибори до Держдуми не відповідатимуть міжнародним демократичним стандартам, а їхні результати не можуть розглядатися як справжнє волевиявлення російських громадян.

Окремо йдеться про окуповані території України

Кравчук повідомила, що за її пропозицією до тексту резолюції внесли три поправки.

Зокрема, у документі закріплено принципи міжнародного гуманітарного права щодо окупації: тимчасова окупація не передає суверенітет державі-окупанту, а контроль над територією не може використовуватися для зміни її правового статусу.

Також резолюція засуджує примус громадян України на тимчасово окупованих територіях до участі в російських виборчих процесах.

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ПАРЄ наголошує, що голосування, проведене в умовах окупації, примусу або тиску, не може розглядатися як вільне політичне волевиявлення.

ПАРЄ закликала не визнавати наслідки російських виборів

Серед рекомендацій документа - не визнавати юридичних чи політичних наслідків проведення російських виборів на тимчасово окупованих територіях України.

Також ідеться про необхідність продовжувати політичну та дипломатичну ізоляцію російської влади й утримуватися від нормалізації участі Росії в міжнародних форматах.

Окремо резолюція закликає розглянути санкції проти Центральної виборчої комісії РФ, її керівництва та членів, регіональних виборчих комісій, а також осіб, які організовували або адміністрували вибори чи брали участь у них як кандидати або "спостерігачі" на тимчасово окупованих територіях України.

Президентка ПАРЄ Петра Байр 28 вересня також заявила, що проведені в Росії "вибори" не були виборами, а Державна дума не є легітимним органом, який представляє волю народу.

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