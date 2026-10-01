ПАСЕ не признала новую Госдуму РФ легитимной: резолюцию поддержали 59 депутатов

Парламентская ассамблея Совета Европы не признала новый состав Государственной думы России демократически избранным и легитимным представительным органом. Резолюцию о прошедших в РФ выборах поддержали 59 членов ПАСЕ.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщила член постоянной делегации украинского парламента в ПАСЕ (фракция "Слуга народа") Евгения Кравчук.

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"ПАСЕ признала "новую" Государственную думу РФ нелегитимной и призвала ограничить выдачу туристических виз россиянам!", - написала она в Facebook.

Решение было принято во время пленарного заседания Ассамблеи в Страсбурге. В документе отмечается, что так называемые выборы в Государственную думу 18–20 сентября не соответствовали фундаментальным условиям свободных и справедливых выборов.

Соответственно, новый состав российского парламента, по мнению ПАСЕ, не может считаться демократически избранным или легитимным представительным органом.

Еще до проведения голосования ПАСЕ заявляла, что выборы в Госдуму не будут соответствовать международным демократическим стандартам, а их результаты не могут рассматриваться как подлинное волеизъявление российских граждан.

Отдельно речь идет об оккупированных территориях Украины

Кравчук сообщила, что по ее предложению в текст резолюции внесли три поправки.

В частности, в документе закреплены принципы международного гуманитарного права в отношении оккупации: временная оккупация не передает суверенитет государству-оккупанту, а контроль над территорией не может использоваться для изменения ее правового статуса.

Также резолюция осуждает принуждение граждан Украины на временно оккупированных территориях к участию в российских избирательных процессах.

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ПАСЕ подчеркивает, что голосование, проведенное в условиях оккупации, принуждения или давления, не может рассматриваться как свободное политическое волеизъявление.

ПАСЕ призвала не признавать результаты российских выборов

Среди рекомендаций документа - не признавать юридических или политических последствий проведения российских выборов на временно оккупированных территориях Украины.

Также речь идет о необходимости продолжать политическую и дипломатическую изоляцию российских властей и воздерживаться от нормализации участия России в международных форматах.

Отдельно резолюция призывает рассмотреть санкции против Центральной избирательной комиссии РФ, ее руководства и членов, региональных избирательных комиссий, а также лиц, которые организовывали или администрировали выборы или участвовали в них в качестве кандидатов или "наблюдателей" на временно оккупированных территориях Украины.

Председатель ПАСЕ Петра Байр 28 сентября также заявила, что проведенные в России "выборы" не были выборами, а Государственная дума не является легитимным органом, представляющим волю народа.

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