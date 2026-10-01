Сообщено о подозрении 15 организаторам псевдовыборов в Госдуму РФ на оккупированной Херсонщине, - Офис генпрокурора. ФОТО

В Херсонской области 15 гражданам Украины предъявлено и заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.

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Организовывали "выборы" в Госдуму РФ

Как отмечается, все они причастны к организации и проведению так называемых "выборов" в Государственную думу РФ, которые оккупационные власти проводили 18–20 сентября 2026 года.

Для обеспечения этого процесса оккупационная администрация создала разветвленную систему незаконных избирательных органов, к работе в которых привлекла граждан Украины.

Среди выявленных правоохранительными органами:

двое — руководители "избирательной комиссии Херсонской области". Они координировали работу территориальных и участковых "комиссий", обеспечивали регистрацию "кандидатов" и организацию избирательного процесса;

семеро — руководители "территориальных избирательных комиссий" в Нижнесирогозской, Ивановской, Новокаховской, Каховской, Каланчацкой, Генической и Голопристанской громадах. Они организовывали работу участков, обеспечивали их бюллетенями, координировали деятельность других незаконных избирательных органов и собирали промежуточные данные о количестве "голосов";

шестеро — руководители "участковых избирательных комиссий" в Ивановском "муниципальном округе", Верхнем Рогачике, Тавричанке, Раздольном, Новотроицком и Аскании-Новой. Они организовывали работу участков, формировали "списки избирателей", обеспечивали проведение агитации и привлечение местных жителей к "голосованию".

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Кроме того, отдельным звеном незаконного процесса стали мобильные группы, участники которых осуществляли обходы по дворам и привлекали людей к "волеизъявлению".

Таким образом, каждый из 15 подозреваемых выполнял отдельную функцию в единой системе, созданной оккупационной администрацией для проведения незаконных выборов.

Продолжается установление других лиц

Отмечается, что правоохранители продолжают устанавливать других лиц, причастных к организации и проведению незаконного "избирательного процесса" на временно оккупированной территории Херсонской области.

Действия всех них квалифицированы по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.

Досудебное расследование проводят следователи УСБУ и ГУНП в Херсонской области.

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