Сообщено о подозрении 15 организаторам псевдовыборов в Госдуму РФ на оккупированной Херсонщине, - Офис генпрокурора. ФОТО
В Херсонской области 15 гражданам Украины предъявлено и заочно сообщено о подозрении в коллаборационистской деятельности.
Об этом сообщает Офис Генерального прокурора, передает Цензор.НЕТ.
Организовывали "выборы" в Госдуму РФ
Как отмечается, все они причастны к организации и проведению так называемых "выборов" в Государственную думу РФ, которые оккупационные власти проводили 18–20 сентября 2026 года.
Для обеспечения этого процесса оккупационная администрация создала разветвленную систему незаконных избирательных органов, к работе в которых привлекла граждан Украины.
Среди выявленных правоохранительными органами:
- двое — руководители "избирательной комиссии Херсонской области". Они координировали работу территориальных и участковых "комиссий", обеспечивали регистрацию "кандидатов" и организацию избирательного процесса;
- семеро — руководители "территориальных избирательных комиссий" в Нижнесирогозской, Ивановской, Новокаховской, Каховской, Каланчацкой, Генической и Голопристанской громадах. Они организовывали работу участков, обеспечивали их бюллетенями, координировали деятельность других незаконных избирательных органов и собирали промежуточные данные о количестве "голосов";
- шестеро — руководители "участковых избирательных комиссий" в Ивановском "муниципальном округе", Верхнем Рогачике, Тавричанке, Раздольном, Новотроицком и Аскании-Новой. Они организовывали работу участков, формировали "списки избирателей", обеспечивали проведение агитации и привлечение местных жителей к "голосованию".
Кроме того, отдельным звеном незаконного процесса стали мобильные группы, участники которых осуществляли обходы по дворам и привлекали людей к "волеизъявлению".
Таким образом, каждый из 15 подозреваемых выполнял отдельную функцию в единой системе, созданной оккупационной администрацией для проведения незаконных выборов.
Продолжается установление других лиц
Отмечается, что правоохранители продолжают устанавливать других лиц, причастных к организации и проведению незаконного "избирательного процесса" на временно оккупированной территории Херсонской области.
Действия всех них квалифицированы по ч. 5 ст. 111-1 УК Украины.
Досудебное расследование проводят следователи УСБУ и ГУНП в Херсонской области.
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