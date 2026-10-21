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Семерым жителям Донетчины, Луганщины и Крыма сообщили о подозрении в госизмене и коллаборационизме. ФОТО

Семеро жителей Донецкой и Луганской областей, а также оккупированного Крыма, которые добровольно вступили в ряды российских войск и участвовали в штурмах украинских позиций, подозреваются в государственной измене и коллаборационизме. Их задержали на Покровском и Краматорском направлениях.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Донецкую областную прокуратуру.

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По данным следствия, мужчины присоединились к оккупационным формированиям в разные периоды в течение 2016–2026 годов.

Один из подозреваемых сначала командовал отделением взвода связи. Он руководил подчиненными, которые возводили оборонительные укрепления в месте дислокации подразделения. Впоследствии занял должность командира в штурмовой роте и стал инструктором на полигоне, где контролировал подготовку вновь прибывших боевиков.

Остальные служили стрелками, радиотелефонистом, гранатометчиком, разведчиком и помощником наводчика противотанковой управляемой ракеты.

В Донецкой области задержали семерых боевиков РФ, которые штурмовали позиции ВСУ
В Донецкой области задержали семерых боевиков РФ, которые штурмовали позиции ВСУ
В Донецкой области задержали семерых боевиков РФ, которые штурмовали позиции ВСУ
В Донецкой области задержали семерых боевиков РФ, которые штурмовали позиции ВСУ
В Донецкой области задержали семерых боевиков РФ, которые штурмовали позиции ВСУ
В Донецкой области задержали семерых боевиков РФ, которые штурмовали позиции ВСУ
В Донецкой области задержали семерых боевиков РФ, которые штурмовали позиции ВСУ

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По информации прокуратуры, подозреваемые обустраивали позиции и блиндажи, перевозили российских военных и боеприпасы, обеспечивали логистику передовых подразделений. Также они охраняли склады горючего и следили за передвижением украинских войск.

Все семеро, по данным следствия, участвовали в штурмах позиций Сил обороны в Донецкой и Луганской областях.

Мужчинам было предъявлено подозрение по ч. 1, 2 ст. 111 и ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины – государственная измена и коллаборационистская деятельность.

Досудебное расследование проводит Главное управление СБУ в Донецкой и Луганской областях.

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Автор: 

задержание (6862) Крым (25291) Донецкая область (13395) государственная измена (1774) коллаборационизм (984) Луганская область (6790)
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