73-річну жительку Херсона підозрюють в організації псевдореферендуму, - прокуратура

Херсонська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру 73-річній жительці Херсона, яка, за версією слідства, допомагала окупантам проводити незаконний референдум восени 2022 року.

Про це повідомила Херсонська обласна прокуратура, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

За даними слідства, під час окупації міста жінка погодилась на співпрацю з окупаційною владою та стала "секретаркою" незаконної дільничної виборчої комісії.

У вересні 2022 року вона, за версією слідства, переконувала місцевих жителів долучатися до роботи псевдокомісій і йти голосувати, а також поширювала агітаційні матеріали та друковану продукцію, що закликала до участі в незаконному голосуванні, йдеться в повідомленні.

Їй інкримінують участь в організації та проведенні незаконного референдуму на тимчасово окупованій території, вчинену за попередньою змовою групою осіб. Стаття передбачає до 10 років позбавлення волі, повідомляє прокуратура.

Наразі підозрювана перебуває на тимчасово окупованій території. Їй заочно повідомили про підозру.

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