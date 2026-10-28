Германия в 5 раз увеличила экспорт протезов в Россию с начала полномасштабной войны, - Forbes

С начала 2026 года Германия поставила в Россию протезы конечностей на сумму 79 миллионов евро, что превышает объем поставок за аналогичный период прошлого года на 19 миллионов евро, то есть на треть.

Об этом сообщает российский Forbes со ссылкой на статистику внешней торговли Евростата, передает Цензор.НЕТ.

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Подобные тенденции в самой России объясняют ростом потребности в эндопротезах, а также снижением возраста тех, кому их устанавливают. Именно молодые россияне, оставшиеся без рук или ног, требуют от протезирования более сложного функционирования, а российское отечественное производство не способно удовлетворить такие потребности ни технически, ни по количеству.

Forbes также сопоставил текущие объемы с показателями 2021 года. В первом полугодии 2026 года поставки протезов конечностей из Германии оказались в 5,4 раза выше, чем за тот же период 2021 года.

Резкий рост начался в 2024 году: поставки протезов конечностей, которые в 2022 и 2023 годах держались на уровне около 25 млн евро в год, в 2024-м выросли почти вдвое, до 48 млн евро, а в 2025 году — еще на 76%, до 84,2 млн евро.

Резкий скачок спроса аналитики связывают с огромными потерями и ранениями оккупантов в войне против Украины. По данным госкорпорации "Ростех", если до 2022 года доля молодых людей среди тех, кто нуждался в протезировании в РФ, составляла около 8%, то сейчас она выросла до 20%.

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