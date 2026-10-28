Німеччина у 5 разів збільшила експорт протезів до Росії з початку повномасштабної війни, - Forbes

З початку 2026 року Німеччина поставила до Росії протезів кінцівок на 79 мільйонів євро, що перевищує обсяг поставок за аналогічний період минулого року на 19 мільйонів євро, тобто на третину.

Про це повідомляє російський Forbes, посилаючись на статистику зовнішньої торгівлі Євростату, передає Цензор.НЕТ.

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Подробиці

Подібні тенденції в самій Росії пояснюють зростанням потреби в ендопротезах, а також зниження віку тих кому їх встановлюють. Саме молоді росіяни, що залишились без рук або ніг, вимагають від протезування більш складного функціонування, а російське вітчизняне виробництво не здатне задовільнити такі потреби ані технічно, ані за кількістю.

Forbes також зіставив поточні обсяги із рівнем 2021 року. У першому півріччі 2026-го постачання протезів кінцівок з Німеччини виявилися в 5,4 раза вищими, ніж за той же період 2021.

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Різке зростання почалося в 2024 році: постачання протезів кінцівок, які в 2022 і 2023 роках трималися на рівні близько €25 мільйонів на рік, у 2024-му зросли майже вдвічі, до €48 мільйонів, а в 2025-му — ще на 76%, до €84,2 мільйона.

Стрімкий стрибок попиту аналітики пов'язують із величезними втратами та пораненнями окупантів у війні проти України. За даними держкорпорації "Ростех", якщо до 2022 року частка молодих людей серед тих, хто потребував протезування в РФ, становила близько 8%, то зараз вона зросла до 20%.

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