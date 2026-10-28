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Новости Удары по энергетике
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Конотоп пятые сутки без света после атаки РФ: правительство направит топливо для жизнеобеспечения города

В Конотопе уже пятые сутки нет света после удара РФ

Город Конотоп в Сумской области уже пятые сутки остается без электроснабжения после российского удара по объекту энергетической инфраструктуры. Критически важные объекты города работают от резервных источников питания, развернуты пункты устойчивости.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Критическая инфраструктура города работает на резервных источниках питания

После российской атаки на объект энергетической инфраструктуры город уже пятые сутки находится без света. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках питания, развернуты пункты непоколебимости.

Правительство обеспечит город дизельным топливом для котельной и водоканала

"Поручил Минэнерго совместно с "Укрэнерго" срочно разобраться в ситуации и как можно быстрее восстановить электроснабжение в городе.

Кроме того, правительство уже сегодня обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания. Оно необходимо для работы котельной и водоканала", — сообщил Корецкий.

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Конотоп (173) Сумская область (4616) Корецкий Сергей (174) обесточивание (178) Конотопский район (101)
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Топ комментарии
+5
Якщо на усю ригозелену шоблу надіти шерстяні светери ,а людям видати ібонитові поличкі,то можна буде добувати електроенергію, і не тільки добувати,але і імпортувати. Все що там відбувається це жах, знущання над людми.
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28.10.2026 16:29 Ответить
+3
Очевидно, що винуватий Кличко
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28.10.2026 16:19 Ответить
+2
Ви Міндіча їм заодно передайте, світліше не буде але хоч люди загріються.
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28.10.2026 16:11 Ответить

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