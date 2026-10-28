Конотоп пятые сутки без света после атаки РФ: правительство направит топливо для жизнеобеспечения города

Город Конотоп в Сумской области уже пятые сутки остается без электроснабжения после российского удара по объекту энергетической инфраструктуры. Критически важные объекты города работают от резервных источников питания, развернуты пункты устойчивости.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий в Telegram-канале, передает Цензор.НЕТ.

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Критическая инфраструктура города работает на резервных источниках питания

После российской атаки на объект энергетической инфраструктуры город уже пятые сутки находится без света. Критическая инфраструктура работает на резервных источниках питания, развернуты пункты непоколебимости.

Правительство обеспечит город дизельным топливом для котельной и водоканала

"Поручил Минэнерго совместно с "Укрэнерго" срочно разобраться в ситуации и как можно быстрее восстановить электроснабжение в городе.

Кроме того, правительство уже сегодня обеспечит Конотоп необходимым запасом дизельного топлива для альтернативных источников питания. Оно необходимо для работы котельной и водоканала", — сообщил Корецкий.