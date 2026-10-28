Конотоп п’яту добу без світла після атаки РФ: уряд направить пальне для життєзабезпечення міста

Конотоп Сумської області п'яту добу залишається без електропостачання після російської атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури. Критичні об'єкти міста працюють на резервних джерелах живлення, розгорнуто пункти незламності.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Критична інфраструктура міста працює на резервних джерелах живлення

Після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури місто п’яту добу без світла. Критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення, розгорнуті пункти незламності.

Уряд забезпечить місто дизельним пальним для котельні та водоканалу

"Доручив Міненерго разом з Укренерго терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в місті.

Окремо Уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Воно потрібне для роботи котельні та водоканалу", - повідомив Корецький.