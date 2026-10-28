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Новини Удари по енергетиці
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Конотоп п’яту добу без світла після атаки РФ: уряд направить пальне для життєзабезпечення міста

У Конотопі п’яту добу немає світла після удару РФ

Конотоп Сумської області п'яту добу залишається без електропостачання після російської атаки на об'єкт енергетичної інфраструктури. Критичні об'єкти міста працюють на резервних джерелах живлення, розгорнуто пункти незламності.

Про це повідомив прем'єр-міністр України Сергій Корецький у телеграм-каналі, інформує Цензор.НЕТ.

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Критична інфраструктура міста працює на резервних джерелах живлення

Після російської атаки на об’єкт енергетичної інфраструктури місто п’яту добу без світла. Критична інфраструктура працює на резервних джерелах живлення, розгорнуті пункти незламності.

Уряд забезпечить місто дизельним пальним для котельні та водоканалу

"Доручив Міненерго разом з Укренерго терміново розібратися в ситуації та якнайшвидше відновити електропостачання в місті.

Окремо Уряд уже сьогодні забезпечить Конотоп необхідним запасом дизельного пального для альтернативних джерел живлення. Воно потрібне для роботи котельні та водоканалу", - повідомив Корецький.

Автор: 

Конотоп (159) Сумська область (5048) Корецький Сергій (225) знеструмлення (186) Конотопський район (102)
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Топ коментарі
+7
Якщо на усю ригозелену шоблу надіти шерстяні светери ,а людям видати ібонитові поличкі,то можна буде добувати електроенергію, і не тільки добувати,але і імпортувати. Все що там відбувається це жах, знущання над людми.
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28.10.2026 16:29 Відповісти
+3
Зате як свого часу з молотка розпродували всі стратегічні склади МНС, депутати та політологи-повії мовчали.
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28.10.2026 16:18 Відповісти
+3
Очевидно, що винуватий Кличко
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28.10.2026 16:19 Відповісти

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