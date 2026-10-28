По 15 лет тюрьмы получили рецидивист и его сообщница, совершившие поджог на Одесской железной дороге

На основании доказательной базы Службы безопасности двое российских агентов, которых СБУ разоблачила в совершении диверсии в Одессе в феврале 2025 года, были приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Тогда обоих злоумышленников задержали "по горячим следам" после того, как они подожгли релейный шкаф сигнальной установки на железнодорожной линии с портовой инфраструктурой.



Как выяснилось в ходе расследования, агентурное задание выполнял завербованный врагом одессит, ранее имевший судимость за кражи, грабеж и мошенничество.



Установлено, что российские спецслужбисты вышли на рецидивиста, когда он искал "легкие" заработки в тематических чатах Telegram-каналов.



В обмен на обещание "быстрых" денег рашисты поручили агенту поджечь релейный шкаф местного филиала "Укрзализныци". К подрывной деятельности он привлек свою безработную знакомую.



Для совершения диверсии сообщники приобрели зажигательную смесь и в шесть утра прибыли на объект диверсии и подожгли его.



Таким образом враг надеялся нарушить логистику грузовых перевозок в направлении морского порта.



В ходе обысков в жилище злоумышленника было изъято несколько мобильных телефонов с доказательствами работы на страну-агрессора.



По материалам следователей Службы безопасности суд признал агентов виновными в государственной измене.

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