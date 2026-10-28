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Новости Государственная измена
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По 15 лет тюрьмы получили рецидивист и его сообщница, совершившие поджог на Одесской железной дороге

По 15 лет тюрьмы получили рецидивист и его сообщница

На основании доказательной базы Службы безопасности двое российских агентов, которых СБУ разоблачила в совершении диверсии в Одессе в феврале 2025 года, были приговорены к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

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Тогда обоих злоумышленников задержали "по горячим следам" после того, как они подожгли релейный шкаф сигнальной установки на железнодорожной линии с портовой инфраструктурой.

Как выяснилось в ходе расследования, агентурное задание выполнял завербованный врагом одессит, ранее имевший судимость за кражи, грабеж и мошенничество.

Установлено, что российские спецслужбисты вышли на рецидивиста, когда он искал "легкие" заработки в тематических чатах Telegram-каналов.

В обмен на обещание "быстрых" денег рашисты поручили агенту поджечь релейный шкаф местного филиала "Укрзализныци". К подрывной деятельности он привлек свою безработную знакомую.

Для совершения диверсии сообщники приобрели зажигательную смесь и в шесть утра прибыли на объект диверсии и подожгли его.

Таким образом враг надеялся нарушить логистику грузовых перевозок в направлении морского порта.

В ходе обысков в жилище злоумышленника было изъято несколько мобильных телефонов с доказательствами работы на страну-агрессора.

По материалам следователей Службы безопасности суд признал агентов виновными в государственной измене.

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Автор: 

железная дорога (1544) Одесская область (4859) поджог (1225) СБУ (21604)
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