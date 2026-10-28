По 15 років тюрми отримали рецидивіст та його спільниця, які вчинили підпал на Одеській залізниці

За доказовою базою Служби безпеки по 15 років ув’язнення з конфіскацією майна отримали двоє російських агентів, яких СБУ викрила на диверсії в Одесі у лютому 2025 року.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

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Подробиці

Тоді обох зловмисників затримали "по гарячих слідах" після того, як вони підпалили релейну шафу сигнальної установки на залізничній лінії з портовою інфраструктурою.



Як з’ясувало розслідування, агентурне завдання виконував завербований ворогом одесит, який раніше мав судимість за крадіжки, грабіж та шахрайство.



Встановлено, що російські спецслужбісти вийшли на рецидивіста, коли він шукав "легкі" заробітки у тематичних чатах Телеграм-каналів.



В обмін на обіцянку "швидких" грошей рашисти доручили агенту підпалити релейну шафу місцевої філії Укрзалізниці. До підривної діяльності він залучив свою безробітну знайому.



Для вчинення диверсії спільники придбали запальну суміш і о шостій ранку прибули на об’єкт диверсії та підпалили його.



У такий спосіб ворог сподівався порушити логістику вантажних перевезень у напрямку морського порту.



Під час обшуків у помешканні зловмисника вилучено декілька мобільних телефонів із доказами роботи на країну-агресора.



За матеріалами слідчих Служби безпеки суд визнав агентів винними у державній зраді.

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