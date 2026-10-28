Военных ТЦК будут штрафовать на 170 тыс. грн за незаконный учет: Рада поддержала поправку
Верховная Рада проголосовала за поправку внефракционного народного депутата Дмитрия Разумкова, которая предусматривает штраф в размере 170 тысяч гривен для военных ТЦК и СП за постановку на воинский учет лиц, не подлежащих такому учету. За нее проголосовали 249 депутатов.
Об этом говорится в результатах голосования в парламенте и в заявлении Разумкова, сообщает Цензор.НЕТ.
Что предусматривает поправка
Согласно поправке, нарушение должностным лицом порядка ведения воинского учета призывников, военнообязанных или резервистов, которое привело к постановке на учет лиц, не подлежащих такому учету по закону, влечет штраф в размере 10 тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан, то есть 170 тысяч гривен.
Поправку внесли в законопроект об уголовной ответственности для "дропов". Она была 11-й по счету. Она дублирует законопроект №15115, который с апреля имеет статус "рассматривается в комитете".
Позиция Разумкова
Комментируя принятие законопроекта, Разумков отметил, что 170 тысяч гривен — это десятикратный размер штрафа, который налагают на обычных граждан за нарушение мобилизационного законодательства.
"Я думаю, что все хорошо помнят, как ТЦК незаконно ставили на воинский учет женщин, а затем штрафовали их на 17 тыс. грн. И такие случаи не единичны. Учитывая, что сегодня теневой рынок ТЦК оценивается в 3 млрд евро в год, я думаю, что это небольшой, но важный шаг к восстановлению справедливости в процессах мобилизации", — написал он.
Контекст
- 13 октября уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец заявил, что больше всего жалоб на нарушения во время мобилизации поступает из Днепропетровской, Одесской, Львовской и Закарпатской областей. В то же время, по его словам, в этом году правоохранительные органы стали лучше реагировать на нарушения прав людей во время мобилизации.
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