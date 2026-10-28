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Новини Протиправні дії ТЦК Порушення ТЦК прав людини Військовий облік
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Військових ТЦК штрафуватимуть на 170 тис. грн за незаконний облік: Рада підтримала поправку

тцк

Верховна Рада проголосувала за поправку позафракційного нардепа Дмитра Разумкова, яка передбачає штраф у розмірі 170 тисяч гривень для військових ТЦК та СП за постановку на військовий облік осіб, які йому не підлягають. За неї проголосували 249 депутатів.

Про це йдеться в результатах голосування у парламенті та в заяві Разумкова, інформує Цензор.НЕТ.

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Що передбачає поправка

Згідно з поправкою, порушення посадовою особою порядку ведення військового обліку призовників, військовозобов'язаних або резервістів, яке призвело до взяття на облік осіб, що за законом такому обліку не підлягають, тягне штраф у розмірі 10 тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, тобто 170 тисяч гривень.

Поправку внесли до законопроєкту про кримінальну відповідальність для "дропів". Вона була 11-ю за порядком. Вона дублює законопроєкт №15115, який із квітня має статус "опрацьовується в комітеті".

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Позиція Разумкова

Коментуючи ухвалення, Разумков зазначив, що 170 тисяч гривень — це десятикратний розмір штрафу, який накладають на звичайних громадян за порушення мобілізаційного законодавства.

"Я думаю, що всі добре пам’ятають, як ТЦК незаконно ставили на військовий облік жінок і потім штрафували їх на 17 тис грн. І такі випадки непоодинокі.  Враховуючи те, що сьогодні тіньовий ринок ТЦК оцінюється в 3 млрд євро на рік, я думаю що це маленький, але важливий крок у відновленні справедливості в процесах мобілізації", — написав він.

Контекст

  • 13 жовтня уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець заявив, що найбільше скарг на порушення під час мобілізації надходить із Дніпропетровської, Одеської, Львівської та Закарпатської областей. Водночас, за його словами, цього року правоохоронні органи почали краще реагувати на порушення прав людей під час мобілізації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Військові ТЦК близько 10 разів заходили до приватних будинків і силоміць забирали чоловіків, - Лубінець

Автор: 

ВР (11697) законопроєкт (2332) штраф (967) Разумков Дмитро (1449) ТЦК та СП (1454) військовий облік (36)
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Топ коментарі
+4
А працівників ТЦК будуть штрафувати?
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28.10.2026 16:21 Відповісти
+3
А за незаконну мобілізацію,а за загибель в тцк,хто відповість
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28.10.2026 16:31 Відповісти
+3
А за загибель в застінках тцк будуть карати?
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28.10.2026 16:46 Відповісти

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