До 8 років в’язниці за копіювання даних із реєстрів: Рада замість антикорзаконів ЄС готує покарання для журналістів-розслідувачів, - Шабунін

Верховна Рада планує розглянути законопроєкт №10242, який передбачає до 8 років позбавлення волі за використання даних із державних реєстрів під час воєнного стану. Це фактично дозволить позбавляти волі журналістів-розслідувачів, які викривають незаконне збагачення посадовців.

Про це пише у фейсбуку голова ЦПК Віталій Шабунін, інформує Цензор.НЕТ.

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До 8 років в'язниці за копіювання даних з реєстрів

"Замість антикорупційних законів, під які ЄС дає Україні гроші, депутати Зеленського завтра хочуть проголосувати тюрму для журналістів, які пишуть про їхні статки", - зазначає він.

За словами Шабуніна, законопроєкт №10242 (автор - нардеп з колишньої ОПЗЖ Мамка) дає до 8 років за "копіювання" даних з держреєстрів під час воєнного стану.

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Загроза для журналістів-розслідувачів та їхніх джерел

"Саме з реєстрів журналісти дізнаються про елітні квартири родичів чиновників, поїздки нардепів у рф і статки, на які не заробиш депутатською зарплатою. Журналіста можна зробити "співучасником", а його джерело - злочинцем. 8 років - це вже тяжкий злочин, тобто прослушка і стеження за обома (і журналістом, і джерелом)" - додає Шабунін.

Він нагадує, що рада вже ДВІЧІ провалювала цей законопроєкт.

"І ось його тягнуть втретє. Тим часом антикорзакони, від яких залежать гроші ЄС, депутати Зеленського НЕ голосують. Лише за один сесійний тиждень у жовтні Україна не отримала 650 млн євро. На цю суму можна купити сто тисяч перехоплювачів шахедів. Депутатам Зеленського легше посадити тих, хто викриває їхні статки, ніж проголосувати гроші на наше виживання України. Хто натисне "за" - опублікуємо поіменно", - резюмує голова ЦПК.

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