НАЗК розпочало моніторинг способу життя ексгенпрокурора Кравченка після розслідування ЗМІ про віллу в ОАЕ

Національне агентство з питань запобігання корупції розпочало моніторинг способу життя колишнього генерального прокурора України Руслана Кравченка після виходу розслідування ЗМІ про нерухомість його екстещі в Дубаї.

Про це йдеться у відповіді НАЗК на звернення громадської організації "Антикорупційний штаб", інформує Цензор.НЕТ.

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Реакція НАЗК

"Інформація (з журналістського розслідування – ред.) буде врахована під час проведення моніторингу способу життя колишнього генерального прокурора Кравченка Р.А.", — заявило Агентство.

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Більше про розслідування

Як з'ясували журналісти проєкту "Схеми" (Радіо Свобода), 20 липня 2023 року Аліна Шкробанець, мати тодішньої дружини Кравченка — Олени Шкробанець, інвестувала близько 670 тисяч доларів у будівництво вілли площею понад 143 квадратні метри в котеджному містечку Damac Lagoons у Дубаї.

На той момент Кравченко очолював Київську обласну військову адміністрацію. Дані про нерухомість журналісти отримали з витоку реєстру Земельного департаменту Дубаю в межах співпраці з Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP).

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У той самий період Кравченко зазначав у своїй декларації право тимчасового користування автомобілем тещі Infiniti QX70 2013 року випуску. У листопаді 2024 року він розлучився з Оленою Шкробанець, а влітку 2025-го очолив Офіс генерального прокурора.

Того ж року, за даними реєстру, Аліна Шкробанець продала віллу Андрію Кейбашу, керуючому київським рестораном La Veranda.

Аліна Шкробанець у коментарі "Схемам" заперечила, що купувала нерухомість в ОАЕ, і припустила, що її дані могли використати без її відома. Вона сказала, що товаришує з Кейбашем, але не обговорювала з ним нерухомість, а з Кравченком не спілкується понад два роки.

Кейбаш підтвердив, що у 2025 році придбав віллу майже за 670 тисяч доларів, але заперечив, що купував її в Аліни Шкробанець. Під час розмови з журналістом ресторатор так і не зміг пригадати, в кого він купував віллу. Водночас на прохання журналістів він погодився переглянути документи, але пізніше перестав виходити на зв’язок. Щодо Кравченка Кейбаш повідомив, що той був просто "його гостем".

Ігор Шкробанець, чоловік Олени Шкробанець, депутат Чернівецької обласної ради, сказав, що нічого не знає про купівлю дружиною нерухомості в ОАЕ, і повідомив, що з Кейбашем його познайомив саме Кравченко. У декларації Ігоря Шкробанця цієї нерухомості немає. Олена Шкробанець відповіла, що їй про дубайське майно нічого не відомо. Отримати коментар Руслана Кравченка на момент публікації розслідування журналістам не вдалося.

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