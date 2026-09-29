Зеленський вивів Руслана Кравченка зі складу РНБО

Президент України Володимир Зеленський вивів колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі Президента України №970/2026, який глава держави підписав 28 вересня.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Зеленський змінив склад РНБО

Зеленський частково змінив склад Ради національної безпеки і оборони України, затверджений у липні 2025 року.

В указі зазначено, що зміни внесено до статті 1 указу Президента України від 19 липня 2025 року №501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" з наступними змінами.

"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Р. Кравченка", — йдеться в документі.

Також читайте: Офіс генпрокурора розслідує, як Кравченко організував собі відрядження за кордон

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, "проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів".

24 вересня "Українська правда" повідомила, що знайшла Кравченка у столиці Австрії — у Відні. За даними видання, він та його дружина зареєстровані в Австрії за адресою офісу компанії, яка, зокрема, займається продажем уже зареєстрованих компаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОГП остаточно розрахувався з Кравченком після звільнення та виплатив компенсацію за відпустку. ДОКУМЕНТ