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Новини Відставка Руслана Кравченка
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Зеленський вивів Руслана Кравченка зі складу РНБО

Володимир Зеленський підписав указ про зміни у складі РНБО

Президент України Володимир Зеленський вивів колишнього генерального прокурора Руслана Кравченка зі складу Ради національної безпеки і оборони України.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться в указі Президента України №970/2026, який глава держави підписав 28 вересня.

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Зеленський змінив склад РНБО

Зеленський частково змінив склад Ради національної безпеки і оборони України, затверджений у липні 2025 року.

В указі зазначено, що зміни внесено до статті 1 указу Президента України від 19 липня 2025 року №501/2025 "Про склад Ради національної безпеки і оборони України" з наступними змінами.

"Вивести зі складу Ради національної безпеки і оборони України Р. Кравченка", — йдеться в документі.

Також читайте: Офіс генпрокурора розслідує, як Кравченко організував собі відрядження за кордон

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
  • Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
  • 15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, "проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів".

  • 24 вересня "Українська правда" повідомила, що знайшла Кравченка у столиці Австрії — у Відні. За даними видання, він та його дружина зареєстровані в Австрії за адресою офісу компанії, яка, зокрема, займається продажем уже зареєстрованих компаній.

Читайте на "Цензор.НЕТ": ОГП остаточно розрахувався з Кравченком після звільнення та виплатив компенсацію за відпустку. ДОКУМЕНТ

Автор: 

Зеленський Володимир (27144) РНБО (1866) Кравченко Руслан (320) Генпрокурор (51)
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