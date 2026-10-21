Ексгенпрокурор Кравченко подав декларацію: вперше зазначив будинок у Козині, - ЦПК
Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко подав декларацію після звільнення.
Про це пише Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.
Що задекларував?
Там він вперше повідомив про орендований будинок у Козині площею майже 300 квадратів, який згадується на записах НАБУ.
"За даними колишнього генпрокурора Зеленського, будинок коштує 22,8 млн грн, земля під ним - 3,1 млн грн. Bihus.Info писали, що будинок записаний на 73-річну жінку, яка нещодавно відкрила ФОП", - зазначили у ЦПК.
Також у декларації ексгенпрокурор згадав про користування газовою електростанцією вартістю 1,1 млн грн.
"Газова електростанція належить агрофірмі "Світанок", де і офіційно працевлаштована дружина Кравченка. Власниками агрофірми є сімейство Засух, які є однією з найвпливовіших родин на Київщині.
Хто вже призабув, то нагадаємо, що ці діячі сколотили статки завдяки тісним зв’язкам з Кучмою та Януковичем. Цікаво, що директором агрофірми є такий собі Олег Цаплієнко, обраний від ОПЗЖ депутат Київської облради", - додали там.
Відставка Кравченка та підозра Кривоносу
- Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
- Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
- У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
- За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
- Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
- За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
- Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
- 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
- Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
- Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
- 15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
- Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, "проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів".
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24 вересня "Українська правда" повідомила, що знайшла Кравченка у столиці Австрії — у Відні. За даними видання, він та його дружина зареєстровані в Австрії за адресою офісу компанії, яка, зокрема, займається продажем уже зареєстрованих компаній.
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