Ексгенпрокурор Кравченко подав декларацію: вперше зазначив будинок у Козині, - ЦПК

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко подав декларацію після звільнення.

Про це пише Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що задекларував?

Там він вперше повідомив про орендований будинок у Козині площею майже 300 квадратів, який згадується на записах НАБУ.

"За даними колишнього генпрокурора Зеленського, будинок коштує 22,8 млн грн, земля під ним - 3,1 млн грн. Bihus.Info писали, що будинок записаний на 73-річну жінку, яка нещодавно відкрила ФОП", - зазначили у ЦПК.

Також у декларації ексгенпрокурор згадав про користування газовою електростанцією вартістю 1,1 млн грн.

"Газова електростанція належить агрофірмі "Світанок", де і офіційно працевлаштована дружина Кравченка. Власниками агрофірми є сімейство Засух, які є однією з найвпливовіших родин на Київщині.



Хто вже призабув, то нагадаємо, що ці діячі сколотили статки завдяки тісним зв’язкам з Кучмою та Януковичем. Цікаво, що директором агрофірми є такий собі Олег Цаплієнко, обраний від ОПЗЖ депутат Київської облради", - додали там.

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Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.

Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.

У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.

За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.

Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.

За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.

Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.

14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.

Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.

15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.

Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, "проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів".

24 вересня "Українська правда" повідомила, що знайшла Кравченка у столиці Австрії — у Відні. За даними видання, він та його дружина зареєстровані в Австрії за адресою офісу компанії, яка, зокрема, займається продажем уже зареєстрованих компаній.

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