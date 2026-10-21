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Новини Відставка Кравченка
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Ексгенпрокурор Кравченко подав декларацію: вперше зазначив будинок у Козині, - ЦПК

Руслан Кравченко подав декларацію: що в ній?

Колишній генеральний прокурор Руслан Кравченко подав декларацію після звільнення.

Про це пише Центр протидії корупції, інформує Цензор.НЕТ.

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Що задекларував?

Там він вперше повідомив про орендований будинок у Козині площею майже 300 квадратів, який згадується на записах НАБУ.

"За даними колишнього генпрокурора Зеленського, будинок коштує 22,8 млн грн, земля під ним - 3,1 млн грн. Bihus.Info писали, що будинок записаний на 73-річну жінку, яка нещодавно відкрила ФОП", - зазначили у ЦПК.

Також у декларації ексгенпрокурор  згадав про користування газовою електростанцією вартістю 1,1 млн грн. 

"Газова електростанція належить агрофірмі "Світанок", де і офіційно працевлаштована дружина Кравченка. Власниками агрофірми є сімейство Засух, які є однією з найвпливовіших родин на Київщині.

Хто вже призабув, то нагадаємо, що ці діячі сколотили статки завдяки тісним зв’язкам з Кучмою та Януковичем. Цікаво, що директором агрофірми є такий собі Олег Цаплієнко, обраний від ОПЗЖ депутат Київської облради", - додали там.

Читайте: Офіс генпрокурора розслідує, як Кравченко організував собі відрядження за кордон

Відставка Кравченка та підозра Кривоносу

  • Раніше Руслан Кравченко заявив, що підписав підозру директору НАБУ Семену Кривоносу та близькій до керівника САП особі.
  • Президент Володимир Зеленський закликав Раду невідкладно підтримати звільнення Руслана Кравченка з посади генпрокурора.
  • У НАБУ та САП назвали такі дії Кравченка продовженням системної атаки на антикорупційні органи.
  • За даними ЦПК, Кравченко в ніч на 14 вересня виїхав за кордон.
  • Згодом генпрокурор заявив, що наразі перебуває за кордоном у відрядженні.
  • За даними джерел Цензор.НЕТ, Кравченко оформив свій виїзд за кордон як службове відрядження у Брюссель.
  • Згодом генпрокурор Кравченко заявив, що директор НАБУ Кривонос підозрюється у фіктивному всиновленні для уникнення кримінальної відповідальності.
  • 14 вересня президент Володимир Зеленський постановив відсторонити Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Офіс генерального прокурора спростував інформацію про нібито повідомлення про підозру Семену Кривоносу.
  • Кравченко звинуватив НАБУ у спробі домогтися скасування повідомлення про підозру директору бюро Семену Кривоносу через кулуарні домовленості.
  • 15 вересня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Руслана Кравченка з посади генерального прокурора України.
  • Сам Кравченко повідомив, що виїхав за кордон, щоб, як він пояснив, "проінформувати міжнародних партнерів про реальний стан справ у системі антикорупційних органів".

  • 24 вересня "Українська правда" повідомила, що знайшла Кравченка у столиці Австрії — у Відні. За даними видання, він та його дружина зареєстровані в Австрії за адресою офісу компанії, яка, зокрема, займається продажем уже зареєстрованих компаній.

Також читайте: Ткач вважає, що люди, пов’язані з ексгенпрокурором Кравченком, могли вплинути на його затримання

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